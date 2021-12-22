Смерть чоловіка під потягом: поліція відкрила кримінальне провадження

Машиніст подавав звукові сигнали, однак чоловік на колії не відреагував

Чоловік ішов по коліях та не відреагував на потяг, який наближався до станції

Столичні поліцейські встановлюють обставини загибелі чоловіка на залізничних коліях поблизу станції «Караваєві дачі». Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

21 грудня ввечері до чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення про те, що неподалік станції «Караваєві дачі» електропотяг збив чоловіка. На місце події виїхали слідчо-оперативна група районного управління поліції та лікарі.

На місці правоохоронці опитали свідків події і попередньо з’ясували, що потерпілий ішов по залізничній колії та не звернув увагу на потяг, який наближався до станції. Машиніст подавав звукові сигнали, однак чоловік не відреагував.

Від отриманих тілесних ушкоджень 36-річний уродженець Луганщини помер на місці.

За даним фактом слідчим Солом’янського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту).

Поліцейські вивчають причини та механізм даної трагедії.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 22 грудня неподалік Караваєвих дач у Києві міська електричка збила людину.

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