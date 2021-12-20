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    Загибель екссудді Зінченка. Поліція не знайшла доказів, що було вбивство

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    Екссуддю Сергія Зінченка знайшли застреленим 18 листопада &nbsp; - Загибель екссудді Зінченка. Поліція не знайшла доказів, що було вбивство

    Екссуддю Сергія Зінченка знайшли застреленим 18 листопада

     

    фото з Facebook-сторінки Сергія Зінченка

    Експертизи у справі смерті колишнього судді ще тривають

    Загибель екссудді Солом'янського райсуду Сергія Зінченка у Шевченківському районі Києва місяць тому не була вбивством. До такої думки схиляються столичні поліцейські. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів керівник очільник поліції Києва Іван Вигівський.

    «З самого початку виявлення трупа в будь-якому разі, особливо з огляду на наявність зброї, ми розглядаємо злочин через призму умисного вбивства. Проте, після того, як ми оглянули місце події, призначили певні експертизи, у нас не виникло підстав вважати, що там було саме вбивство», – сказав він і додав, що немає жодних доказів того, що хтось міг перебувати в квартирі в момент загибелі екссудді.

    Вигівський зазначив, що деякі експертизи ще тривають. Тільки за їхніми результатами поліція зможе дізнатися відстань від пістолета, який зробив постріл, до голови загиблого, кут пострілу і так далі.

    «На сьогодні ми розслідуємо за ч. 1 ст. 115 із позначкою «самовбивство», – сказав очільник поліції Києва.

    Нагадаємо, 23 листопада стало відомо, що в Києві знайшли мертвим колишнього суддю Сергія Зінченка. Це сталося 18 листопада у Шевченківському районі. Адвокат Зінченка Лариса Криворучко написала у Facebook, що її клієнта застрелили.

    За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з додатковою кваліфікацією самогубство.

    Як відомо, екссуддя Зінченко фігурує у справі про заволодіння столичними квартирами померлих осіб за підробленими документами. У березні 2018 року йому повідомили про підозру в замаху на шахрайство і пособництві у підробленні документів. Але згодом слідчі начебто з’ясували додаткові обставини і виникла потреба повідомити змінену підозру.

    У січні 2017 року Зінченко був затриманий під час отримання хабара у розмірі $22 тис. Хабар вони з посередником мали передати службовим особам Міністерства юстиції за сприяння у скасуванні арешту приміщення, яке перебуває в заставі банку.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал вбивство смерть суддя розслідування
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    Загибель екссудді Зінченка. Поліція не знайшла доказів, що було вбивство