Вбивство судді Зінченка. Столична поліція повідомила деталі справи

Екссуддю виявили у квартирі з вогнепальним пораненням голови

Столичні правоохоронці встановлюють обставини смерті колишнього судді Солом'янського райсуду Сергія Зінченка у Шевченківському районі Києва.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, 18 листопада до чергової частини Шевченківського управління поліції звернулись друзі загиблого та повідомили, що він тривалий час не виходить на зв’язок.

Встановлено, що власника помешкання виявили у квартирі з вогнепальним пораненням голови.

На місці працювала слідчо-оперативна група столичного главку, експерти-криміналісти та прокурори. З місця події слідчі вилучили речові докази та пістолет, який був поруч із загиблим. Все направлено на проведення відповідних експертиз. Також цінні речі та ключі від помешкання були на місці.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з додатковою кваліфікацією самогубство.

Досудове розслідування триває, у рамках якого встановлюються всі обставини смерті чоловіка.

Нагадаємо, 23 листопада стало відомо, що в Києві знайшли мертвим колишнього суддю Сергія Зінченка. Це сталося 18 листопада у Шевченківському районі. Адвокат Зінченка Лариса Криворучко написала у Facebook, що її клієнта застрелили.

Як відомо, екссуддя Зінченко фігурує у справі про заволодіння столичними квартирами померлих осіб за підробленими документами. У березні 2018 року йому повідомили про підозру в замаху на шахрайство і пособництві у підробленні документів. Але згодом слідчі начебто з’ясували додаткові обставини і виникла потреба повідомити змінену підозру.

У січні 2017 року Зінченко був затриманий під час отримання хабара у розмірі $22 тис. Хабар вони з посередником мали передати службовим особам Міністерства юстиції за сприяння у скасуванні арешту приміщення, яке перебуває в заставі банку.