У київському метро стався масштабний технічний збій

Не працює оплата банківською карткою та сервісами GooglePay та ApplePay

У четвер, 24 червня, в київському метрополітені не працює оплата банківською карткою та сервісами GooglePay та ApplePay. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київський метрополітен».

Фахівці усувають причини технічного збою.

«Просимо скористатися електронним квитком або придбати разовий qr-квиток у автоматах з продажу. Приносимо вибачення за незручності!» – йдеться в повідомленні метрополітену.

Кияни обурені. У коментарях під дописом метрополітену скаржаться, що часто при оплаті поїздки гроші з карток знімає, а турнікет не спрацьовує. При цьому потрачені кошти ніхто не компенсує.

Скріншот коментарів під дописом

До слова, у столичному метрополітені не вперше стаються збої. Так, у вересні минулого року у Київському метрополітені стався збій: на станціях не працювали каси, також було неможливо розплатитися банківською карткою. Через це на станціях утворилися величезні черги.

Згодом у метрополітені пояснили, що збої в роботі пасажирської автоматики київського спостерігалися через просадку напруги в мережі.

Тим часом, метрополітен хоче підвищити тариф на проїзд

За підрахунками «Київського метрополітену», собівартість однієї поїздки в столичній підземці в 2,5 раза перевищує чинний тариф – 8 гривень в одну сторону.