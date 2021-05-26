Проїзд у Києві подорожчає. Столична влада назвала терміни

Столична влада шукає компромісні варіанти вартості проїзду у транспорті

У Києві вже другий тиждень обговорюється питання підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті. Все почалося зі звернення комунальних підприємств міста – «Київпастрансу» і «Київського метрополітен» – до Київради та мера Віталія Кличка з вимогою переглянути тарифи. За даними транспортників, собівартість разової поїздки становить 20-25 гривень.

Сайт «Сьогодні» поцікавився у першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, коли і на скільки подорожчає проїзд у транспорті

На скільки підніметься вартість проїзду

За словами Поворозника, нині працюють над цим питанням.

«Можу вас запевнити, що проїзду по 20 гривень точно не буде. Тепер ми шукаємо компромісні варіанти, щоб задовольнити очікування обох сторін – пасажирів і транспортників», – сказав заступник голови КМДА.

Також одразу, без економічних розрахунків, сказати точну суму неможливо, зазначив Поворозник. «Нам потрібно все це детально підрахувати, проаналізувати, передбачити пільги, знижки. Тільки після цього ми зможемо виносити вартість проїзду на публічне обговорення», – сказав він.

Перший заступник голови КМДА зазначив, що поки не будуть готові економічно обґрунтовані ті чи інші цифри, їх не будуть озвучувати. «Так належить за процедурою перегляду тарифів на проїзд. Ми прекрасно розуміємо, що бажання і запити транспортників – це одна історія. А платоспроможність пасажирів – зовсім інша», – підкреслив Поворозник

Коли подорожчає проїзд

Поки точно не можуть відповісти на запитання, коли піднімуть тариф, але не відкидають ймовірності подорожчання до кінця літа. «Найімовірніше, так і буде. Є відпрацьована процедура обговорення та затвердження нових тарифів на проїзд, вона займе приблизно стільки часу», – сказав Поворозник.

Нагадаємо, 13 травня працівники «Київського метрополітену» і «Київпастрансу» оприлюднили звернення до Київради та мера Віталія Кличка, в яких виклали детально свої вимоги.

Зокрема, у зверненні метрополітену йдеться про скорочення пасажиропотоку, вимушене переведення частини працівників на чотириденний робочий день та економічно обґрунтовану вартість проїзду одного пасажира близько 20 гривень.

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