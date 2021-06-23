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    П’яний молодик влаштував бійку в київському метро (відео)

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    Дебошира намагалась заспокоїти його дівчина та правоохоронці - П’яний молодик влаштував бійку в київському метро (відео)
    Дебошира намагалась заспокоїти його дівчина та правоохоронці
    Фото: скріншот з відео

    Поліція не змогла відразу заспокоїти дебошира

    На станції метро «Дружби народів» сталася бійка між двома чоловіками. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    У вагоні потягу чоловік напідпитку запропонував незнайомцю «вийти й розібратися на наступній станції.

    Потерпілий розповів: «Я їхав в метро на роботу, залипаю в телефоні, очі були опущені вниз. На наступній станції («Дружби народів») я приготувався виходити і підняв очі вгору. Бачу цю людину переді мною. Він почав мені щось говорити, але я не звертав уваги, тому що слухав музику, але почув: «Пішли вийдемо, нібито розберемося на наступній станції». Мабуть, він подумав, що мій вихід на станції це провокація на його слова і понеслося».

    На станції метро п’яний молодик поліз до чоловіка з кулаками, не пояснюючи причину нападу.

    «Швидше за все, його спонукала сварка зі своєю дівчиною, вони почали з'ясовувати стосунки в вагоні метро, як тільки зайшли. Звичайно ж ще зіграло те, що він був п'яний», – вважає потерпілий.

    Поліція не змогла відразу заспокоїти дебошира, він кидався і на них і був готовий з ними битися.

    Як повідомлялося, нещодавно на проспекті Гагаріна у Дніпровському районі Києва під час бійки було поранено киянина. Чоловік згодом помер у лікарні.

    Теги: Національна поліція України Київ метро бійка
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    П’яний молодик влаштував бійку в київському метро (відео)