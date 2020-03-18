У Київському СІЗО вводяться протиепідемічні заходи через коронавірус



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У приміщеннях СІЗО посиляться заходи з дезінфекції

У державній установі «Київський слідчий ізолятор» відбулося екстрене засідання комісії з інфекційного контролю щодо попередження занесення та поширення коронавірусу SARS-CoV-2 на території СІЗО.

У ході обговорення розробленого плану вирішено посилити заходи з дезінфекції приміщень СІЗО та проведення роз’яснювальних заходів серед працівників та ув’язнених. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Окремо взято до уваги питання взаємодії із судовими органами щодо можливості проведення судових засідань в режимі відеоконференції, організації проведення температурного скринінгу персоналу, ув’язнених та відвідувачів, облаштування спеціальних камер для розміщення в них, у разі потреби, хворих ув’язнених, а також новоприбулих громадян іноземних країн.

Виконання плану протиепідемічних заходів в установі слідчого ізолятора взято прокуратурою Києва на контроль.

Нагадаємо, з 17 березня столична влада посилила обмежувальні заходи, щоб убезпечити мешканців і запобігти ситуації з можливим розповсюдженням коронавірусу в Києві та Україні.

Для запобігання ситуації стрімкого розповсюдження коронавірусу столична влада закликає мешканців міста з розумінням та відповідальністю поставитися до обмежувальних заходів, запроваджених у Києві, та дотримуватися елементарних рекомендацій.