Перший випадок коронавірусу на Київщині: подробиці про хворого



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Чоловік перебуває в інфекційному відділенні Білоцерківської лікарні №3

У вівторок, 17 березня, у Київській області було офіційно зареєстровано перший лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус. Інфікований - 44-річний чоловік із міста Ірпінь, який побував закордоном.

Як повідомила «Моїй Київщині» голова постійної комісії з питань охорони здоров'я Київської обласної ради Наталія Бігарі, чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості з підозрою на коронавірус. Після лабораторних досліджень було встановлено, що в пацієнта коронавірус Covid-19.

Наразі чоловік знаходиться на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні Білоцерківської лікарні №3.

Щодо забезпеченості лікарень Київської області Наталія Бігарі повідомила, що 17 березня на сесії Київської обласної ради депутати прийняли рішення про виділення коштів на тести, необхідне обладнання, медикаменти, спецодяг тощо, які направлять в опорні лікарні області. Мова йде про 19 мільйонів гривень, які виділили із розрахунку потреби опорних лікарень на один місяць.

Нагадаємо, 17 березня в Україні було зафіксовано сім нових випадків інфікування на коронавірус. Із виявлених - один випадок у Київській області.

Станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них два летальних.

Як повідомлялося, два випадки захворювання зафіксовано у Києві.

Один із хворих - молодий київський студент, який контактував із хворою жінкою, що померла від коронавірусу на Житомирщині. Хлопець відвідував її з онукою жінки. Він зараз перебуває на лікуванні в Олександрівській лікарні столиці.