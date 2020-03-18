«Забиті» тролейбуси і люди без масок: перший день жорсткого карантину у Києві (фото)



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Переповнений тролейбус №6, ранок 18 березня 2020 р. Фото: Главком

Станом на ранок 18 березня, обмежувальні заходи у наземному транспорті Києва не виконуються

Сьогодні, 18 березня, кияни добираються до роботи лише наземним громадським транспортом, оскільки київський метрополітен призупинив перевезення пасажирів із 23:00 17 березня попередньо до 3 квітня.

Попри те, що через обмежувальні заходи заборонено перевезення більше 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах та маршрутках, транспорт переповнений. На зупинках громадського транспорту багато людей, повідомляє кореспондент «Главкома».

На зупинках транспорту величезні черги людей

Зокрема, переповнений тролейбус №6 (Мінський масив – Майдан Незалежності). Серед усіх пасажирів лише близько 10-ти в захисних медичних масках. Більше того, навіть водій без маски.

Слід зазначити, що медичні маски - наразі найбільший дефіцит в Україні. Їх неможливо купити в аптеках. А ділки пропонують маски за ціною, завищеною майже в десятки разів.

Нагадаємо, уряд України ухвалив рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також роботи метрополітенів.

З 18 березня Укрзалізниця припиняє всі пасажирські перевезення.

Київський метрополітен припинив перевезення пасажирів з 23:00 17 березня.

«Київпастранс» нагадав маршрути наземного пасажирського транспорту, що дублюють гілки метро.

Повідомлялося, що з 18 березня пасажири допускатимуться у транспорт лише у захисних медичних масках.