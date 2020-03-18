Столична влада попередила: за роботу ринків під час карантину – штраф або арешт



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З 18 березня до 3 квітня у Києві не працюватимуть ринки та ярмарки

Роботу ринкової мережі Києва заборонено з 18 березня. Департамент промисловості та розвитку підприємництва та районні держадміністрації спільно з Національною поліцією України забезпечать моніторинг ринкової мережі міста для недопущення несанкціонованої роботи. Про це йдеться в окремому дорученні заступника голови Київської міської держадміністрації Володимира Слончака.

Так, порушників каратимуть відповідно до статті 325 Кримінального кодексу України (штраф до 100 неоподаткованих мінімумів, арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років).

«Я розумію, що навіть кілька тижнів простою – це великі втрати для людей, які годують всю сім’ю своєю працею на ринку чи магазинчику. Однак, на жаль, сьогодні в такій ситуації живе увесь світ. І закриття місць, де люди можуть перетинатися, – це частина тих заходів, які допоможуть багатьом зберегти своє здоров’я та життя. Тому я підписав окреме доручення, яке передбачає перевірку і моніторинг спільно з підрозділами Національної поліції України несанкціонованої роботи ринків. І в разі виявлення таких фактів буде вжито заходів відповідно до статті 325 Кримінального кодексу України. А саме: порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням і масовим отруєнням», – повідомив заступник голови КМДА.

За його словами, заборона роботи підприємств ринкової мережі будь-якої форми власності та підпорядкування триватиме з 18 березня попередньо до 3 квітня 2020 року.

«Також я звертаюся до підприємців міста Києва із проханням не чекати приїзду служб, а закрити свої магазини, кіоски, МАФи, місця на ринках уже сьогодні. Ви люди з високою відповідальністю, тому вірю, що ви з усією людяністю поставитеся до своїх підлеглих і, зокрема, не будете наражати також і їх на небезпеку. Зараз дуже важливо ввійти в цю боротьбу солідарно з усім світом», – зазначив Слончак.

Нагадаємо, що згідно з рішенням Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій тимчасово припинено роботу «Бессарабського ринку», «Володимирського ринку», «Житнього ринку». Також зупинено проведення сезонних та традиційних сільськогосподарських ярмарків. Обмеження стосуються суб’єктів господарювання, із якими було укладено договори щодо розміщення об’єктів сезонної та дрібнороздрібної торгівельної мережі, а це – купави та пересувні трейлери.

Також було максимально обмежено роботу всіх торгівельних закладів, окрім продуктових магазинів та аптек.

Нагадаємо, з 17 березня столична влада посилила обмежувальні заходи, щоб убезпечити мешканців і запобігти ситуації з можливим розповсюдженням коронавірусу в Києві та Україні.

Для запобігання ситуації стрімкого розповсюдження коронавірусу столична влада закликає мешканців міста з розумінням та відповідальністю поставитися до обмежувальних заходів, запроваджених у Києві, та дотримуватися елементарних рекомендацій.