У Києві закрилися всі ринки та ярмарки



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Припинено роботу комунальних ринків, зокрема, Бессарабського

Буде проведено моніторинг місць проведення ярмарків задля недопущення несанкціонованої торгівлі

Від сьогодні, 17 березня, тимчасово зупинено роботу столичних ринків та ярмарків. Також максимально обмежено роботу всіх торговельних закладів, окрім продуктових магазинів та аптек. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Слончак.

«Від 17 березня тимчасово припинено роботу комунальних ринків: «Бессарабський ринок», «Володимирський ринок», «Житній ринок». Також Департамент промисловості та розвитку підприємництва своїм наказом зупиняє проведення сезонних та традиційних сільськогосподарських ярмарків», – сказав він.

Обмеження також стосуються суб’єктів господарювання, із якими було укладено договори щодо розміщення об’єктів сезонної та дрібнороздрібної торговельної мережі.

«Окрім цього, буде проведено моніторинг місць проведення ярмарків задля недопущення несанкціонованої торгівлі. А в разі виявлення такої – буде залучено до її ліквідації працівників Управління патрульної поліції у Києві», – підкреслив Слончак.

Нагадаємо, станом на вечір 16 березня в Україні відомо про сім випадків зараження коронавірусом, один із них летальний – 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.

Ще два випадки захворювання зафіксовано у Києві.

Уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

Також з 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

Вже 17 березня РНБО може оголосити надзвичайний стан по всій Україні.

До слова, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

До слова, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.