У Кабміні заявили, що рішення про закриття метро переглядати не будуть



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Тисячі людей сьогодні не змогли потрапити вчасно на роботу, - нардеп

У європейських країнах, де вчасно не закрили метрополітен, на сьогодні простежується значне поширення хвороби серед населення, – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі метрополітени у Києві, Харкові та Дніпрі відкривати не будуть. Про це голова уряду заявив сьогодні, 18 березня, на відкритому засіданні.

Пропозицію відкрити метрополітен озвучив народний депутат з фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

За словами нардепа, тисячі людей сьогодні не змогли потрапити вчасно на роботу. «Вірус може швидко поширюватись і у переповненому наземному громадському транспорті», - наголосив Гончаренко.

На це Шмигаль відповів, що в Україні щодня метрополітеном користується близько двох мільйонів людей, які наразі можуть стати жертвами коронавірусу. «У європейських країнах, де вчасно не закрили метрополітен, на сьогодні простежується значне поширення хвороби серед населення. Тому в Україні питання про відкриття цього виду транспорту поки не стоїть», - заявив Шмигаль.

Як повідомлялося, на території України до 3 квітня запроваджено карантин з метою запобігання поширенню коронавірусу.

Кабінет міністрів з 12:00 18 березня заборонив роботу метрополітенів, призупинив усі міжміські пасажирські перевезення по Україні та обмежив міські перевезення до 10 осіб в один транспортний засіб.

З 17 березня Україна закрила пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

До слова, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.