У Кличка запевнили ЮНЕСКО, що скандальних забудов в історичному центрі Києва немає



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Столична влада заявила, що представники ЮНЕСКО відзначили позитивну динаміку розвитку Києва

У будівлі мерії Києва пройшла робоча нарада з моніторинговою місією ЮНЕСКО щодо перевірки збереження історичних пам’яток культури міста, а саме історичного центру: Софії Київської, Києво-Печерської лаври та схилів Дніпра. За словами профільного заступника голови Київської міської держадміністрації Валентина Мондриївського, заборона будівництва у буферних зонах та історичних місцях допомогла суттєво зрушити питання збереження культурної спадщини.

«Ми пишаємося співпрацею з ЮНЕСКО і готові відкрито показати наміри та політику, яку реалізуємо у сфері збереження наших пам’яток та культурної спадщини», - сказав він.

За його словами, за останні 3 роки у Києві не було жодної скандальної забудови, чи складного будівництва в історичній зоні. «За цей час ми стримали потужний зріст бажань будувати в історичному центрі завдяки забороні, рішення про яку було прийнято Київрадою. Сьогодні всі об’єкти, які потрапляють до буферної зони, за ініціативою міста, забудовників, інвесторів надходять до інформаційного центру ЮНЕСКО. А це означає, що змінюється і місто, і громадськість, і бізнес, та все більше наше суспільство розуміє необхідність дбайливого збереження та ставлення до спадщини», – зазначив Мондриївський.

Присутній експерт Міжнародної ради з охорони пам’яток та історичних місць (ІКОМОС) Тамаш Фежерді додав, що світова спільнота відзначила динаміку розвитку міста і відсутність скандальних забудов в історичному центрі Києва.

Нагадаємо, ЮНЕСКО вимагало від Києва не будувати пішохідно-велосипедний міст, який з'єднав Володимирську гірку з аркою Дружби народів.

Столична влада наполягала, що будівельні роботи зі зведення мосту повністю відповідають чинному законодавству.

5 квітня Віталій Кличко зустрівся в Парижі в штаб-квартирі ЮНЕСКО з директором Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Мехтільд Рьослер. Він обговорив з фахівцями ЮНЕСКО будівництво мосту через Володимирський узвіз.