  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Кличка запевнили ЮНЕСКО, що скандальних забудов в історичному центрі Києва немає

    • Розсилка
    У Кличка запевнили ЮНЕСКО, що скандальних забудов в історичному центрі Києва немає

    Столична влада заявила, що представники ЮНЕСКО відзначили позитивну динаміку розвитку Києва

    У будівлі мерії Києва пройшла робоча нарада з моніторинговою місією ЮНЕСКО щодо перевірки збереження історичних пам’яток культури міста, а саме історичного центру: Софії Київської, Києво-Печерської лаври та схилів Дніпра. За словами профільного заступника голови Київської міської держадміністрації Валентина Мондриївського, заборона будівництва у буферних зонах та історичних місцях допомогла суттєво зрушити питання збереження культурної спадщини.

    «Ми пишаємося співпрацею з ЮНЕСКО і готові відкрито показати наміри та політику, яку реалізуємо у сфері збереження наших пам’яток та культурної спадщини», - сказав він.

    За його словами, за останні 3 роки у Києві не було жодної скандальної забудови, чи складного будівництва в історичній зоні. «За цей час ми стримали потужний зріст бажань будувати в історичному центрі завдяки забороні, рішення про яку було прийнято Київрадою. Сьогодні всі об’єкти, які потрапляють до буферної зони, за ініціативою міста, забудовників, інвесторів надходять до інформаційного центру ЮНЕСКО. А це означає, що змінюється і місто, і громадськість, і бізнес, та все більше наше суспільство розуміє необхідність дбайливого збереження та ставлення до спадщини», – зазначив Мондриївський.

    Присутній експерт Міжнародної ради з охорони пам’яток та історичних місць (ІКОМОС) Тамаш Фежерді додав, що світова спільнота відзначила динаміку розвитку міста і відсутність скандальних забудов в історичному центрі Києва.

    Нагадаємо, ЮНЕСКО вимагало від Києва не будувати пішохідно-велосипедний міст, який з'єднав Володимирську гірку з аркою Дружби народів.

    Столична влада наполягала, що будівельні роботи зі зведення мосту повністю відповідають чинному законодавству. 

    5 квітня Віталій Кличко зустрівся в Парижі в штаб-квартирі ЮНЕСКО з директором Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Мехтільд Рьослер. Він обговорив з фахівцями ЮНЕСКО будівництво мосту через Володимирський узвіз.

    Київ історія будівництво забудова ЮНЕСКО КМДА архітектура
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ