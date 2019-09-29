У Києві відкрили відреставровану пам’ятку архітектури – церкву XII ст. Спаса на Берестові



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Фото Печерської райдержадміністрації

Особливу цінність становлять фрески

У Києві 28 вересня відкрили відреставровану пам’ятку архітектури – церкву Спаса на Берестові XII ст, що входить в ансамбль Києво-Печерської Лаври.

Про це повідомила прес-служба Печерської райдержадміністрації.

«Сьогодні, 28 вересня, в центральній частині міста Києва відбулося відкриття відреставрованого пам’ятника архітектури – церкви 12 століття Спаса на Берестові, що входить в ансамбль Києво-Печерської лаври, внесений до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і є однією з найдавніших споруд Києва», – йдеться в повідомленні.

У 2017 році голова Печерської райдержадміністрації, голова громадської організації «Андріївська-пейзажна ініціатива» і меценат підписали тристоронній меморандум «Про співпрацю» з реалізації проекту реставрації пам’ятки архітектури – церкви 12 століття. Того ж року почалися масштабні реставраційні роботи. В ході їх проведення збережені автентичні фрагменти пам’ятки.

Зазначають, що особливу цінність становлять фрески, в інтер’єрі є унікальний цілісний ансамбль фрескового живопису епохи Петра Могили, а також близько 100 кв. м. давньоруської фрески.

Нагадаємо, у Києві відкрито експозицію з унікальними експонатами XVII століття.