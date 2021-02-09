У лікарні на Солом’янці буде проведено реконструкцію

Оновлення потребують близько 20 відділень Київської міської клінічної лікарні №4

Департамент містобудування та архітектури Київської міської держадміністрації підготував містобудівні умови та обмеження на реконструкцію будівель Київської міської клінічної лікарні №4, що по вулиці Солом'янська, 17, без зміни їх зовнішніх параметрів. Про це повідомив заступник директора Департаменту Юрій Тацій на своїй сторінці у Facebook.

«Однією з особливостей Київської міської клінічної лікарні №4 є сучасна інфекційна реанімація. Близько 5 років тому в ній було проведено реконструкцію, і зараз це сучасний медичний центр з новітнім обладнанням та комфортними умовами для перебування хворих. Однак медзаклад складається з приблизно 20 відділень, які також потребують оновлення», – зазначив Тацій.

Проведення реконструкції лікарні дасть змогу покращити санітарні та експлуатаційні характеристики будівлі, створити умови для пересування маломобільних груп населення, забезпечити можливість для встановлення нового діагностичного обладнання.

Замовнику реконструкції лікарні після розробки проектної документації потрібно надати її до Департаменту містобудування та архітектури КМДА для внесення у містобудівний кадастр. Це необхідно, щоб забезпечити відображення проектних рішень на сайті кадастру, зазначив Тацій.

Як відомо, від початку епідемії Covid-19 Київська міська клінічна лікарня №4 була повністю перепрофільована на лікування хворих на коронавірус. У січні 2021 року лікарня відновила свою хірургічну, травматологічну, неврологічну служби для надання ургентноЇ допомоги.