Марина Порошенко анонсувала реформу протитуберкульозних медзакладів

Рішення про реструктуризацію протитуберкульозних і фтизіатричних медзакладів ухвалять 10 лютого

Як забезпечити надання якісних послуг киянам у перехідний період, зберегти фахівців і не допустити поширення небезпечних захворювань, радилися члени профільної комісії, керівники медзакладів, представники НСЗУ та Центру громадського здоров’я у Київраді 8 лютого.

Про це повідомила голова постійної Комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики, лідер команди «Європейської Солідарності» Марина Порошенко.

«Оскільки з 1 квітня вступає в силу система оплати за медичні послуги через НСЗУ, сьогодні ми маємо реформувати медичні заклади Києва, щоб з 1 квітня вони почали отримувати оплату саме за послуги. Тобто не за ліжка, не за кількість персоналу, який працює в тому чи іншому закладі, а за ті послуги, які медичний заклад надав для населення міста Києва», – пояснила Марина Порошенко.

Також Марина Порошенко зазначила, що реформування протитуберкульозних медзакладів викликає багато запитань, на які громадяни та медичні працівники мають отримати чіткі відповіді: яким чином буде відбуватися об’єднання медичних закладів; як буде забезпечено основний принцип щодо наближення медичних послуг до пацієнта за місцем його проживання; чи не будуть закриватися медичні заклади і чи не відбудеться скорочення медичних працівників у цих закладах.

«Крім того, ми знаємо, що за пакетом НСЗУ на сьогодні вже обмежений термін лікування в стаціонарі. Тому ми маємо подбати про долю і тих пацієнтів, які потребують довготривалого лікування, а також про поєднання соціальних і медичних послуг. Тому що ми не можемо кинути напризволяще хворих, які дуже часто знаходяться у важких життєвих умовах: це і безхатченки, і хворі, які не мають власної родини», – сказала Порошенко.

Вона повідомила, що у середу на засіданні постійної комісії буде ухвалюватися рішення про реструктуризацію протитуберкульозних і фтизіатричних медичних закладів.

«Ми ще раз будемо наполягати, щоб проблемні питання були опрацьовані Департаментом охорони здоров’я, а також, за потреби, звертатися до Міністерства охорони здоров’я України та НСЗУ, щоб вони доопрацювали ті питання, які зараз, коли реформа тільки набирає обертів, ще не були включені в пакети послуг для населення, але в майбутньому мають бути передбачені», – наголосив голова комісії Київради.

«Сподіваюсь, що такою відповідальною позицією нашої профільної комісії з питань охорони здоров’я і соціальної політики ми зможемо допомогти киянам цей перехідний період пройти безпечно і з відчуттям, що про їхні інтереси і здоров’я подбали», – резюмувала Марина Порошенко.