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    У лісі на околиці Києва сталася пожежа (фото, відео)

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    На місці пожежі працювали 1 одиниця основної пожежно-рятувальної техніки, 5 чоловік особового складу - У лісі на околиці Києва сталася пожежа (фото, відео)
    На місці пожежі працювали 1 одиниця основної пожежно-рятувальної техніки, 5 чоловік особового складу
    Фото: Інформатор

    Горів настил та чагарники на площі 600 кв. м

    У вівторок, 10 вересня, сталася пожежа на вул. Алма-Атинська 72 у Дніпровському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 08:07.

    На місце події було направлено рятувальників 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю до місця виклику було встановлено, що горить настил та чагарники на площі 600 кв. м, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 08:44 пожежа була локалізована, а о 09:20 ліквідована.

    На місці події працювали 1 одиниця основної пожежно-рятувальної техніки, 5 чоловік особового складу Київського гарнізону та трактор від лісового господарства.

    На даний момент відділення рятувальників продовжує розгрібання чагарників.

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    У лісі на околиці Києва сталася пожежа (фото, відео)
    У лісі на околиці Києва сталася пожежа (фото, відео)
    У лісі на околиці Києва сталася пожежа (фото, відео)
    У лісі на околиці Києва сталася пожежа (фото, відео)
    У лісі на околиці Києва сталася пожежа (фото, відео)
    У лісі на околиці Києва сталася пожежа (фото, відео)
    У лісі на околиці Києва сталася пожежа (фото, відео)
    У лісі на околиці Києва сталася пожежа (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі з’ясовується.

    Як повідомлялося, 11-16 вересня у Києві утримуватиметься надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

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