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    Голосіївський район Києва затягло димом (фото)

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    У повітрі Києва їдкий дим - Голосіївський район Києва затягло димом (фото)
    У повітрі Києва їдкий дим
    Фото: Дело

    Причиною задимлення є пожежі під Києвом

    У вівторок, 10 вересня, жителі Голосіївського району Києва почали скаржитися на те, що вулиці огорнуло густим димом, а їдкий запах просочився у приміщення. Зазначимо, що в цій частині Києва сьогодні не було пожеж.

    Задимлення пов'язано з масовими пожежами в Обухівському районі Київської області. Про це Інформатор дізнався від прессекретаря управління ДСНС Київської області Вікторії Рубан.

    9 вересня рятувальники близько 100 разів виїжджали на місця загорянь. Палали торфовища і несанкціоновані звалища. Вогонь не можуть повністю ліквідувати, так як наразі найвища пожежна небезпека і пориви вітру.

    Як повідомив речник управління ДСНС у Києві, у столиці на даний момент ніяких надзвичайних ситуацій не спостерігається, і весь дим, який заволік Київ, прийшов з області.

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    Голосіївський район Києва затягло димом (фото)
    Голосіївський район Києва затягло димом (фото)
    Фото: Дело

    Нагадаємо, вже другу добу триває ліквідація пожежі на несанкціонованому сміттєзвалищі поблизу с. Трипілля Обухівського району Київської області.

    Крім того, у понеділок рятувальники ліквідовували загорання на сміттєзвалищах у Сквирі та Васильківському районі.

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