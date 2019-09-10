Голосіївський район Києва затягло димом (фото)



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У повітрі Києва їдкий дим Фото: Дело

Причиною задимлення є пожежі під Києвом

У вівторок, 10 вересня, жителі Голосіївського району Києва почали скаржитися на те, що вулиці огорнуло густим димом, а їдкий запах просочився у приміщення. Зазначимо, що в цій частині Києва сьогодні не було пожеж.

Задимлення пов'язано з масовими пожежами в Обухівському районі Київської області. Про це Інформатор дізнався від прессекретаря управління ДСНС Київської області Вікторії Рубан.

9 вересня рятувальники близько 100 разів виїжджали на місця загорянь. Палали торфовища і несанкціоновані звалища. Вогонь не можуть повністю ліквідувати, так як наразі найвища пожежна небезпека і пориви вітру.

Як повідомив речник управління ДСНС у Києві, у столиці на даний момент ніяких надзвичайних ситуацій не спостерігається, і весь дим, який заволік Київ, прийшов з області.

Нагадаємо, вже другу добу триває ліквідація пожежі на несанкціонованому сміттєзвалищі поблизу с. Трипілля Обухівського району Київської області.

Крім того, у понеділок рятувальники ліквідовували загорання на сміттєзвалищах у Сквирі та Васильківському районі.