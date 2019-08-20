Національний художній музей України відреставрують за 69 млн грн



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Передбачено ремонт ґанку, сходів, фасадів, скульптур, постаментів і підпірних стін, заміну віконних блоків, монтаж підйомної платформи та благоустрій музею

До кінця 2021 року капітально відремонтують і реставрують будівлю музею по вул. Грушевського, 6

Національний художній музей України 16 серпня за результатами тендеру замовив ТОВ «Будівельно-реставраційна фірма «Відродження» протиаварійні ремонтно-реставраційні роботи у своїй будівлі на 69,39 млн грн. Про це повідомляється у системі ProZorro.

До кінця 2021 року капітально відремонтують і реставрують будівлю музею по вул. Грушевського, 6 у Печерському районі Києва. Це пам’ятка архітектури та містобудування національного значення «Будинок музею старожитностей та мистецтв, 1897-1900 рр..».

Передбачено ремонт ґанку, сходів, фасадів, скульптур, постаментів і підпірних стін, заміну віконних блоків, монтаж підйомної платформи та благоустрій. Роботи на 42% суми виконає субпідрядник ТОВ «Енерго Інжиніринг» Євгенія Деркача та Артема Максимова.

Гарантійний строк становить десять років. На заробітну плату піде 12,17 млн грн, тобто 18% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 1% – 791 тис. грн. Ціна угоди на 6% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 73,68 млн грн.

Засновником і директором столичної «БРФ «Відродження» є киянин Ярослав Граужис, який був позаштатним помічником екс-нардепа від Партії регіонів Юлії Ковальової. Він володіє ТОВ «Сучасне будівництво» з Оленою Колеснік, Ольгою Мельничук, Сергієм Петріченком, Сергієм Салабаєм, Оленою Суходольською, Віталієм Парфенюком та Олександром Бугаєм. Також Граужис входив у правління ПрАТ «Київська міжобласна спеціальна науково-реставраційна проектно-виробнича майстерня», яким володіє ТОВ «Ремонтно-реставраційне підприємство «Україна-Реставрацiя» Олени і Тетяни Колесник.

Джерело: Наші гроші