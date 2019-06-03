У мережі висміяли стели з хрестами, що поставила місцева влада під Києвом (фото)



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Хрест на в'їзді у Вишневе Фото: Ната Пашура, Facebook

Депутати сільради Крюківщини подарували рідному селу стелу, яка нагадує пам'ятник на кладовищі

На в’їзді до міста Вишневе під Києвом та у селі Крюківщина у Києво-Святошинському районі встановлені стели, які не перестають дивувати мешканців та гостей цих населених пунктів своєю безглуздістю.

Зокрема, ці стели висміяла на своїй сторінці у Facebook представник компанії Ukr.net Наталія Пашура.

Так, вона була шокована стелою у Крюківщині, яка нагадує більше пам’ятник на кладовищі. «Ви напевно подумали, що хтось тут похований? Я теж так подумала, випадково потрапивши в це симпатичне передмістя. Але ні! Це, так би мовити, подарунок щасливим жителям Крюківщини від депутатського корпусу сільради 2012 року», - розповіла Пашура, описавши цей «подарунок»: «…Божа матір, немовля, хрест, могильний камінь…».

Ба більше, на виїзді з Крюківщини стоїть чорна плита з хрестом, яка теж нагадує могильний пам’ятник, із написом «До зустрічі на Крюківщині».

Також вона розкритикувала стелу на в'їзді в «місто духовності та добра – Вишневе». «Як ця естетика, поросла мохом соцреалізму і замішана на невиразних уявленнях про духовність, зароджується в глибинах дивної душі місцевих чиновників?» - здивована Пашура.

«Хороше, молоде місто, що розвивається, зустрічає гостей і жителів величезним, важким, чорним хрестом. Якась баба скорботно дивиться з цього хреста, в погляді її непозбувна бентега. І я її розумію... У місті скоро не буде чим дихати, жителі в прямому сенсі воюють за парк, не вистачає шкіл, дитсадків, місць для відпочинку, скоро в'їзд і виїзд з міста буде схожий на картину Босха «Страшний суд» через божевільну жадібність забудовників і місцевої влади», - зазначила вона.