На Європейській площі демонтували м’яч, встановлений до Євро-2012 (фото)



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Демонтаж футбольного мяча Фото: 112.ua

У Київраді ще два роки тому порушували питання про демонтаж м'яча

У п’ятницю, 24 травня, на Європейській площі у центрі Києва комунальні служби демонтували футбольний м'яч, встановлений напередодні Чемпіонату Європи з футболу 2012 році. Про це повідомляє 112.ua.

М'яч розташовувався в самому центрі площі біля будівлі Українського дому.

Раніше в столиці вже порушували питання демонтажу цього об'єкта. У 2017 році депутат Київради Юрій Сулига заявив, що до нього звернулися жителі Києва з проханням розмістити в центрі Європейської площі те, що презентує державну ідею ЄС. У зв'язку з цим він пропонував столичному мерові вивчити це питання.

Нагадаємо, у четвер, 23 травня, в центрі Києва пройшла акція під назвою Clean Day, в рамках якої клінінгова компанія за допомогою спецтехніки очистила від бруду, пилу, слідів птахів і нецензурних написів Стеллу Незалежності.