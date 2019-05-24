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    На Європейській площі демонтували м’яч, встановлений до Євро-2012 (фото)

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    Демонтаж футбольного мяча - На Європейській площі демонтували м’яч, встановлений до Євро-2012 (фото)
    Демонтаж футбольного мяча
    Фото: 112.ua

    У Київраді ще два роки тому порушували питання про демонтаж м'яча

    У п’ятницю, 24 травня, на Європейській площі у центрі Києва комунальні служби демонтували футбольний м'яч, встановлений напередодні Чемпіонату Європи з футболу 2012 році. Про це повідомляє 112.ua.

    М'яч розташовувався в самому центрі площі біля будівлі Українського дому.

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    Раніше в столиці вже порушували питання демонтажу цього об'єкта. У 2017 році депутат Київради Юрій Сулига заявив, що до нього звернулися жителі Києва з проханням розмістити в центрі Європейської площі те, що презентує державну ідею ЄС. У зв'язку з цим він пропонував столичному мерові вивчити це питання.

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    Нагадаємо, у четвер, 23 травня, в центрі Києва пройшла акція під назвою Clean Day, в рамках якої клінінгова компанія за допомогою спецтехніки очистила від бруду, пилу, слідів птахів і нецензурних написів Стеллу Незалежності.

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