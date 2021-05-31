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    Киянам пропонують альтернативний транспорт на час зупинки швидкісного трамвая

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    З 2 червня до 15 серпня буде закрито рух трамваїв №1 і №3 - Киянам пропонують альтернативний транспорт на час зупинки швидкісного трамвая
    З 2 червня до 15 серпня буде закрито рух трамваїв №1 і №3
    Фото з відкритих джерел

    Організовано рух тримчасових автобусних маршрутів і трамвая

    На період закриття руху трамваїв маршрутів №1 та №3 Борщагівської швидкісної лінії комунальне підприємство «Київпастранс» організує роботу трамвая № 2 та тимчасових автобусних маршрутів. Про це повідомляє пресслужба підприємства.

    Схеми руху маршрутів:

    • трамвайний маршрут № 2 «Проспект Академіка Корольова – станція «Ромена Роллана» за наступною схемою: просп. Академіка Корольова – вул. Симиренка – б-р Кольцова – вул. Володимира Покотила – просп. Леся Курбаса;
    • тимчасовий автобусний маршрут № 1-Т «Михайлівська Борщагівка – вул. Старовокзальна» за наступною схемою: вул. Симиренка – вул. Сім’ї Сосніних – б-р Кольцова – вул. Литвиненко-Вольгемут – вул. Зодчих (у зворотному напрямку вул. Володимира Покотила) – просп. Леся Курбаса – просп. Любомира Гузара – вул. Борщагівська – вул. Жилянська – вул. Старовокзальна;
    • тимчасовий автобусний маршрут № 3-Т «Кільцева дорога – вул. Старовокзальна»: просп. Леся Курбаса – просп. Любомира Гузара – вул. Борщагівська – вул. Жилянська – вул. Старовокзальна.

    Інтервали руху в будні дні:

    • маршрут № 1-Т – 2-3 хв у години пік, 5-6 хв у інший час;
    • маршрут № 3-Т – 1-2 хв у години пік, 5 хв у інший час.

    Інтервал на вихідних:

    • маршрут № 1-Т – 4-6 хв;
    • маршрут № 3-Т – 4-6 хв.

    Як повідомлялося, з 2 червня до 15 серпня буде закрито рух швидкісного трамвая від станції «Старовокзальна» до станції «Гната Юри». Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

    Це пов’язано із капітальним ремонтом вулиці Борщагівської у Солом’янському районі. Зокрема, тут заплановано влаштувати гідроізоляцію мостової споруди в межах трамвайного полотна та посадкової платформи.

    Теги: Київ громадський транспорт Київпастранс
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    Киянам пропонують альтернативний транспорт на час зупинки швидкісного трамвая