У Кличка розповіли, як можна зробити проїзд в Києві безкоштовним

Дмитро Білоцерковець вважає, що треба переходити саме до формули визначення тарифу

Соратник мера Києва Дмитро Білоцерковець вважає, що проїзд у громадському транспорті Києва може бути безкоштовним. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому», коментуючи «гаряче» питання, пов’язане з тарифами на проїзд у муніципальному транспорті.

«Деякі маршрутки вже і до 10 грн ціну підняли. Стратегія прибрати маршрутки з доріг залишається, бо поступово комфортного муніципального транспорту для киян ставатиме більше. Хочуть цього маршрутники, чи ні – це їхнє майбутнє. Скільки це займе – три чи п’ять років – я вам сказати не можу. Це буде залежати від виконання бюджету і можливості фінансувати програми по закупці муніципального транспорту», – розповів Дмитро Білоцерковець.

Колишній нардеп наголосив на тому, що основні перепони полягають у відсутності державної компенсації за проїзд пільговиків та постійному підвищенні тарифів на електрику та паливо. «Я вважаю, що в майбутньому ми маємо перейти до єдиної формули, коли коливання цих тарифів буде впливати на тариф на проїзд», – уточнив він.

На думку соратника Кличка, треба переходити саме до формули визначення ціни. «Проблему з громадським транспортом насправді дуже легко вирішити, якщо держава віддасть місту 20% ПДФО, які в нього забирає. Цього вистачить, аби взагалі зробити в Києві проїзд безкоштовним», – резюмував Білоцерковець.

Нагадаємо, 13 травня працівники «Київського метрополітену» і «Київпастрансу» оприлюднили звернення до Київради та мера Віталія Кличка, в яких виклали детально свої вимоги. Зокрема, у зверненні метрополітену йдеться про скорочення пасажиропотоку, вимушене переведення частини працівників на чотириденний робочий день та економічно обґрунтовану вартість проїзду одного пасажира близько 20 гривень.

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