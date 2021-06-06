  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Кличко обіцяє, що проїзд у маршрутках буде коштувати менше, ніж просять перевізники

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Віталій Кличко запевнив, що ціна за проїзд не буде не 20 і не 25 гривень - Кличко обіцяє, що проїзд у маршрутках буде коштувати менше, ніж просять перевізники
    Віталій Кличко запевнив, що ціна за проїзд не буде не 20 і не 25 гривень
    Фото: Радіо Свобода

    У Києві найдешевший серед інших європейських міст проїзд у громадському транспорті, зазначив Кличко

    Міський голова Києва Віталій Кличко заявляє, що при підвищенні вартості проїзду в громадському транспорті міська влада буде «намагатися робити якомога меншу ціну, щоб громадський транспорт був доступним для пересування людей». Він сказав про це в інтерв’ю Радіо Свобода.

    «Дійсно, проблема є. Виступали профспілки. Собівартість проїзду – більше 15 гривень, ближче до 20. І у нас найдешевший взагалі серед інших європейських міст проїзд у громадському транспорті… Наша транспортна галузь дотаційна, майже 3 мільярди гривень ми платимо з бюджету для того, щоб закривати ті питання. Тобто транспортна галузь працює в мінус, і бюджет міста покриває ці витрати. Однозначно можу сказати, що не 20 і не 25 гривень буде», – заявив Кличко.

    «Нам потрібно, щоб місто розвивалося, потрібно метро будувати, платити і підвищувати зарплату працівникам транспортної галузі, ремонтувати і будувати нові дороги, мостові переходи, розв’язки. На це потрібні гроші. На жаль, нам не компенсує проїзд в транспорті пільговикам Кабмін. Передбачені державою витрати міського бюджету на компенсацію пільгового проїзду у 2019 році склали 248 мільйонів гривень, у 2020 році – 489 мільйонів гривень, на 2021 рік заплановані витрати у сумі 803 мільйони гривень», – додав мер.

    13 травня комунальні підприємства «Київський метрополітен» і «Київпастранс» заявили, що потребують підтримки влади через збитки, яких зазнали через пандемію, і запропонували або виділити їм кошти з бюджету, або переглянути тарифи на проїзд.

    Київська мерія пояснила, коли можуть зрости тарифи на проїзд.

    Мер Києва Віталій Кличко назвав справжню собівартість проїзду у громадському транспорті столиці.

    Експерти не виключають, що проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає влітку.

    Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник не відкидає, що подорожчання проїзду станеться до кінця літа.

    Читайте також інтерв'ю: Дмитро Білоцерковець: Кличко готовий до битви. Але ми б дуже її не хотіли
    Теги: Віталій Кличко тарифи мер міст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кличко обіцяє, що проїзд у маршрутках буде коштувати менше, ніж просять перевізники