Кличко обіцяє, що проїзд у маршрутках буде коштувати менше, ніж просять перевізники

Віталій Кличко запевнив, що ціна за проїзд не буде не 20 і не 25 гривень

У Києві найдешевший серед інших європейських міст проїзд у громадському транспорті, зазначив Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко заявляє, що при підвищенні вартості проїзду в громадському транспорті міська влада буде «намагатися робити якомога меншу ціну, щоб громадський транспорт був доступним для пересування людей». Він сказав про це в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Дійсно, проблема є. Виступали профспілки. Собівартість проїзду – більше 15 гривень, ближче до 20. І у нас найдешевший взагалі серед інших європейських міст проїзд у громадському транспорті… Наша транспортна галузь дотаційна, майже 3 мільярди гривень ми платимо з бюджету для того, щоб закривати ті питання. Тобто транспортна галузь працює в мінус, і бюджет міста покриває ці витрати. Однозначно можу сказати, що не 20 і не 25 гривень буде», – заявив Кличко.

«Нам потрібно, щоб місто розвивалося, потрібно метро будувати, платити і підвищувати зарплату працівникам транспортної галузі, ремонтувати і будувати нові дороги, мостові переходи, розв’язки. На це потрібні гроші. На жаль, нам не компенсує проїзд в транспорті пільговикам Кабмін. Передбачені державою витрати міського бюджету на компенсацію пільгового проїзду у 2019 році склали 248 мільйонів гривень, у 2020 році – 489 мільйонів гривень, на 2021 рік заплановані витрати у сумі 803 мільйони гривень», – додав мер.

13 травня комунальні підприємства «Київський метрополітен» і «Київпастранс» заявили, що потребують підтримки влади через збитки, яких зазнали через пандемію, і запропонували або виділити їм кошти з бюджету, або переглянути тарифи на проїзд.

Київська мерія пояснила, коли можуть зрости тарифи на проїзд.

Мер Києва Віталій Кличко назвав справжню собівартість проїзду у громадському транспорті столиці.

Експерти не виключають, що проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає влітку.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник не відкидає, що подорожчання проїзду станеться до кінця літа.