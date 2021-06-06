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    Кличко пояснив, чому Київ закупив білоруські автобуси

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    Чергову партію автобусів заводу МАЗ Віталій Кличко презентував у Києві 20 жовтня 2020 року - Кличко пояснив, чому Київ закупив білоруські автобуси
    Чергову партію автобусів заводу МАЗ Віталій Кличко презентував у Києві 20 жовтня 2020 року

    Київ закуповує і техніку львівської компанії Електрон, польської РЕSА, а також Татра-Юг, зазначив Кличко

    Київський міський голова Віталій Кличко розповів, що закупки автобусів виробництва мінського заводу МАЗ почалися задовго до нинішнього політичного загострення в Білорусі. Про це очільник столиці сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

    «Вони вже закуплені, і багато років ми їх закуповували. Мінські автобуси по якості… Вони мінські, знаєте, як? Двигун – Мерседес, коробка – французьке Пежо, тобто всі складові європейські, відповідають всім нормам, сучасні. І на тендерах найкращу ціну і якість вони демонструють», – сказав він.

    «Зараз політична ситуація в Білорусі змінилася. Але ці закупівлі були до цього політичного загострення», – підкреслив Кличко.

    Він також зазначив, що Київ закуповує і техніку львівської компанії Електрон, польської РЕSА, а також Татра-Юг, українського підприємства, що виробляє трамваї за технологією чеської Татри.

    «Я розумію, що ми повинні підтримувати вітчизняного виробника, але у нас вимоги до вітчизняного виробника: будь ласка, якість. Це вкрай важливо. Ми можемо купити, але якщо вони не будуть їздити, а будуть ремонтуватися, навіть нові, то це не дуже добре», – наголосив міський голова.

    До слова, міський голова Києва Віталій Кличко заявляє, що при підвищенні вартості проїзду в громадському транспорті міська влада буде «намагатися робити якомога меншу ціну, щоб громадський транспорт був доступним для пересування людей».

    Теги: Віталій Кличко Київ громадський транспорт транспорт
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    Кличко пояснив, чому Київ закупив білоруські автобуси