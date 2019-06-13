«Київпастранс» заплатить маловідомій фірмі 200 млн грн за трамвайну лінію



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У ТОВ «КП Спецавтоматика» зі статутним капіталом 21 тис. грн немає досвіду реконструкції та будівництва трамвайних ліній

Комунальне підприємство «Київпастранс» 25 квітня і 4 червня за результатами тендерів уклало вісім угод із ТОВ «КП Спецавтоматика» щодо реконструкції та будівництва трамвайної лінії з Відрадного на Борщагівку на загальну суму 202,71 млн грн. Про це повідомляється у системі ProZorro.

До кінця 2020 року мають виконати 2-й пусковий комплекс І черги та 3-5-ті і 11-14-ті пускові комплекси ІІ черги будівництва лінії трамвая від вул. Гната Юри до ЗАТ «Кисневий завод» (по вул. Покотила, бул. Кольцова, вул. Симиренка та просп. Відрадному).

Сума угод на 0,7% нижча від загальної очікуваної вартості закупівель у 204,22 млн грн.

Нагадаємо, торік «Київпастранс» відмінив два виграні ТОВ «Джет Альянс» тендери по цій трамвайній лінії на 130,35 млн грн. А в 2016 році ТОВ «Форма» виграло 138,37 млн грн.

Київське ТОВ «КП Спецавтоматика» зі статутним капіталом 21 тис. грн не зазначило аналогічний досвід, працівників та матеріально-технічну базу, крім орендованого складу, оскільки тендерна документація цього не вимагала. Зараз воно належить Володимиру Галагану і Віталію Лошкарьову, а раніше співзасновницею була Валентина Остапенко.

За даними системи «YouControl», ще раніше цією фірмою володіли та ж Остапенко, Віктор Воронін, Володимир Гамоля та Олександр Іванович Спасібко (не плутати з Олександром Валерійовичем Спасибком, заступником мера Києва Віталія Кличка).

Усього з 2012 року переможець отримав підрядів виключно в нинішнього замовника «Київпастрансу» та ще трохи у КП «Київський метрополітен» на 241,00 млн грн.

Прокуратура вважає, що один з нинішніх суперників «РБК «Будкомплекс» Анатолія Науменка і ТОВ «Агранбуд» Івана Шевченка привласнили бюджетні кошти під час капремонту трьох корпусів Олександрівської клінічної лікарні Києва за 60 млн грн.

Інший теперішній суперник «Енергодарбудмеханізація» Олексія Скільсари з Енергодару Запорізької області в 2017 році був генпідрядником «Київського метрополітену» зі скандального капремонту станції «Лівобережна» за 24,74 млн грн. Поліція веде справу проти «Київського метрополітену» та «Енергодарбудмеханізації» щодо цього ремонту.

Джерело: Наші гроші