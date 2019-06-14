У метро не повернуть автомати з продажу жетонів, попри величезні черги (відео)



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Черги до кас на станції метро «Вокзальна» Фото: Тарас Кайдан

Через продаж одного жетона на руки на станції «Вокзальна» черги тягнуться з вестибюлю метро майже до головного входу залізничного вокзалу

Столичний метрополітен не буде відновлювати роботу автоматів з продажу жетонів на станціях підземки, незважаючи на натовпи біля кас, і планує остаточно відмовитись від жетонів до 30 жовтня 2019 року. Про це в коментарі «Хмарочосу» повідомила радник начальника КП «Київський метрополітен» Наталка Макогон.

«Ми спостерігаємо піки зранку, перед відкриттям метро. Люди тоді вирішують почекати півгодини до відкриття, щоб не їхати на таксі. Також є ранкові піки – вони співпадають з прибуттям потягів і електричок. Хоча це і породжує певні незручності, але є розпорядження міського голови. Воно передбачає відмову від жетонів і перехід на електронний квиток. Ми зараз виконуємо це розпорядження», – пояснила вона.

При цьому Макогон повідомила «Хмарочосу», що вже найближчим часом метрополітен почне поступове відключення станцій від жетонів.

«На сьогодні від жетонів повністю відмовились на «Кловській». Скоро таких станцій стане більше. Ми будемо робити це поступово, щоб до 30 жовтня остаточно вивести жетони з обігу», – пояснила представниця метрополітену.

При цьому Макогон звернула увагу, що на сьогодні вже є кілька способів оплати на проїзд у метро, крім жетонів:

Карткою метро. Її для оплати проїзду у метро кияни використовують найчастіше. KYIV SMART CARD. Цю картку можна купити на центральних станціях метро, а поповнити можна на будь-якій станції. Безконтактною банківською карткою. На сьогодні оплатити проїзд карткою можна на всіх станціях метро. На деяких станціях, як «Вокзальна» чи «Академмістечко» встановлено по два турнікети для оплати банківською карткою.

При цьому радниця начальника метро повідомила, що на сьогодні підприємство не планує встановлювати нові турнікети для оплати карткою. За розпорядженням міського голови цим має займатись КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» (КП ГІОЦ).

«Саме КП «ГІОЦ» є головними операторами електронного квитка. Вони закупили все необхідне обладнання, що монтується в метро і в наземному транспорті», – повідомила Макогон.

Нагадаємо, 29 травня на станціях Київського метрополітену почали відключати автомати для продажу жетонів.

12 червня Павло Жовніренко опублікував відео черг на вході станції метро «Вокзальна». На відео видно, як вже о 7-й ранку черга тягнеться з вестибюлю метро майже до головного входу залізничного вокзалу.

Ці черги та натовпи починаються о сьомій ранку та тривають щонайменше до десятої ранку і значно збільшились після того, як у вестибюлі вимкнули автомати з продажу жетонів на початку червня. На «Вокзальній» традиційно багато людей, які приїжджають до Києва з інших міст та не мають безконтактних карток для оплати проїзду.

Як повідомлялося, у Київському метрополітені жетонами можна буде користуватися до 31 жовтня. Далі - тільки електронні засоби оплати.

Електронний квиток запрацює на всіх видах муніципального транспорту Києва з 1 листопада цього року.

Як повідомлялося, Кyiv smart card діє як у метрополітені, так і в наземному транспорті – автобусах, тролейбусах, трамваях і фунікулері.

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