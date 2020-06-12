У Міносвіти знову заявили про незаконність рішення Києва звільнити учнів від ЗНО



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Міносвіти не бачить підстав для звільнення київських випускників від ЗНО

Т.в.о. міністра освіти та науки Любомира Мандзій заявила, що підстав для звільнення учнів 11 класів в Києві від державної підсумкової атестації немає.

«Це єдиний процес, який передбачений, - державна підсумкова атестація у формі ЗНО, 47 стаття закону про повну загальну середню освіту це передбачає. Тому це важливо зрозуміти, що це обов'язковий процес, який має відбуватися. Безперечно, з врахуванням епідеміологічної ситуації. Зараз є вимоги головного державного санітарного лікаря, їх треба забезпечити і підстав для непроведення ДПА немає», - сказала Мандзій в ефірі програми «Сніданок з 1+1».

Вона наголосила на тому, що рішення про скасування ДПА у формі ЗНО може прийняти виключно Верховна Рада або уряд на підставі певної епідеміологічної ситуації.

Мандзій вважає, що наразі такі підстави відсутні. «Тому ми готуємося до проведення ДПА у формі ЗНО і робимо все від нас залежне, щоб забезпечити і створити належні умови», - сказала вона.

Стосовно рішення київської влади про скасування ДПА для київських 11-класників Мандзій зауважила, що кожна посадова особа має діяти виключно в межах своїх повноважень.

Нагадаємо, що Департамент освіти та науки КМДА видав наказ, яким дозволяє випускникам 11 класів у столиці не складати підсумкове ДПА/ЗНО в цьому році. Результати цього оцінювання важливі лише тим, хто цьогоріч буде вступати до українських вишів, решта випускників зможе пройти ЗНО в будь-який наступний рік за потреби. Крім того, у КМДА в жодному разі не забороняють здавати ЗНО, і в цьому році на оцінювання прийде майже 31 тисяча киян, із яких лише 17 тисяч – це цьогорічні випускники. Після цього у Міносвіти заявили про незаконність такого рішення КМДА. В.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський підкреслював, що В.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський підкреслював, що Київ має право ухвалювати відповідне рішення як місто, в якому діє надзвичайна ситуація . «Тому закиди МОН про нібито незаконність не мають підґрунтя», - зазначив він.

5 червня під час онлайн-пресконференції мер Києва Віталій Кличко повідомив, захворювання на коронавірус виявлено в директорки столичної школи №197.

До слова, вхід учасників до пунктів проведення тестування відбуватиметься за наявності оригіналу документа, за яким відбувалась реєстрація на пробне ЗНО, запрошення, а також обов’язкових засобів індивідуального захисту – маски або респіратора.

Джерело: Укрінформ