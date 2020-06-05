У Кличка відповіли на закиди Міносвіти про незаконність рішення Києва щодо ЗНО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У КМДА побоюються спалаху коронавірусу серед школярів та вчителів

У Києві є новий ризик спалаху захворюваності на коронавірус. Захворіла директорка школи №197, яка разом зі співробітниками готувала школу до ЗНО. Разом із нею у контакті були всі працівники школи, представники районного управління освіти та три керівники навчальних закладів, які також готуються до ЗНО. У Київській міській держадміністрації вважають, що в цій ситуації необхідно прийняти додаткові заходи безпеки. Про це заявив в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

«Ми впевнені, що надання можливості вибору – складати чи не складати ЗНО в цьому році учням 11 класів – це додатковий захід безпеки, який дозволить обмежити контакти з потенційними носіями хвороби. Саме тому столичний Департамент освіти все робить правильно – ми піклуємося про здоров’я наших юних киян та їхніх рідних. У даній ситуації треба спиратись на здоровий глузд, а не амбіції. Ми маємо право ухвалювати таке рішення як місто, в якому діє надзвичайна ситуація. Тому закиди МОН про нібито незаконність не мають підґрунтя», – повідомив Мондриївський.

Як повідомлялося, 5 червня під час онлайн-пресконференції мер Києва Віталій Кличко повідомив, захворювання на коронавірус виявлено в директорки столичної школи №197.

Нагадаємо, що Департамент освіти та науки видав наказ, яким дозволяє випускникам 11 класів у столиці не складати підсумкове ДПА/ЗНО в цьому році. Результати цього оцінювання важливі лише тим, хто цьогоріч буде вступати до українських вишів, решта випускників зможе пройти ЗНО в будь-який наступний рік за потреби. Крім того, у КМДА в жодному разі не забороняють здавати ЗНО, і в цьому році на оцінювання прийде майже 31 тисяча киян, із яких лише 17 тисяч – це цьогорічні випускники.

У понеділок, 25 травня, почалася реєстрація для участі у додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Основна сесія проходитиме з 25 червня по 16 липня.

До слова, вхід учасників до пунктів проведення тестування відбуватиметься за наявності оригіналу документа, за яким відбувалась реєстрація на пробне ЗНО, запрошення, а також обов’язкових засобів індивідуального захисту – маски або респіратора.