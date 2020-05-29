Кожен учасник ЗНО двічі пройде ідентифікацію



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Під час входу до пункту тестування учасники повинні будуть зняти маску і показати обличчя

Кожен учасник зовнішнього незалежного оцінювання двічі проходитиме ідентифікацію під час допуску до аудиторії.

Про це сказала заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

За її словами, під час входу до пункту тестування учасники повинні будуть зняти маску і показати обличчя.

«Якщо вдасться закупити екрани, то вони наближаються ближче до чергового. Якщо не буде, то стоять на відстані 1,2 метра від чергового», – зазначила заступник директора УЦОЯО.

Після того учасникам буде необхідно знову надягти маску та пройти температурний скринінг безконтактним термометром.

Якщо температура буде нижча, ніж 37,2°C, учасник буде допущений до пункту тестування

Перед входом в аудиторію учасників мають ідентифікувати ще раз.

«Учасники так само повинні відійти на безпечну відстань від інструктора, показати власний документ і обличчя без маски», - повідомила заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

Український центр оцінювання презентував учасникам пробного зовнішнього незалежного оцінювання відео, у якому продемонстровано процес проведення тестування.

Джерело: Українська правда