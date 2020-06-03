Столична влада пропонує скасувати цього року ЗНО для частини випускників



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Цього року ЗНО у столиці планують складати 31 тис. киян

Департамент освіти і науки Київської міської держадміністрації на підставі рішення комісії з надзвичайних ситуацій пропонує скасувати цього року ЗНО для випускників, що не планують вступати до вищих навчальних закладів.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«У школах столиці і країни завершився навчальний рік. Учні закінчили його дистанційно. Але попереду – для випускників – зовнішнє незалежне оцінювання. І багато випускників та їх батьків хвилюються за те, як воно відбудеться. Департамент освіти міста запропонував відмінити в цьому році Державну підсумкову атестацію для одинадцятих класів. Для учнів 4 та 9 класів Міністерство її скасувало раніше. Ми пропонуємо, щоб випускники, які не планують цього року вступати до українських вищих навчальних закладів, не складали ЗНО. Це ж стосується і випускників закладів професійно-технічної освіти», - сказав мер столиці.

Ті ж, хто вступатимуть, за його словами, пройдуть ЗНО відповідно до затвердженого графіку.

«Зазначу, що цього року ЗНО в столиці планують складати 31 тисяча киян. І тільки 17 тисяч з них – цьогорічні випускники шкіл. Для проведення оцінювання в Києві підготували майже 7 тисяч аудиторій. Там будуть здійснювати всі необхідні дезінфікуючі заходи та контроль за станом тих, хто прийде на ЗНО», - сказав Кличко.

В Українському центрі оцінювання якості освіти розглядають можливість проведення спеціальних додаткових сесій ЗНО в деяких областях, у разі неможливості провести тестування у визначені дати.

Нагадаємо, у понеділок, 25 травня, почалася реєстрація для участі у додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Основна сесія проходитиме з 25 червня по 16 липня.

До слова, вхід учасників до пунктів проведення тестування відбуватиметься за наявності оригіналу документа, за яким відбувалась реєстрація на пробне ЗНО, запрошення, а також обов’язкових засобів індивідуального захисту – маски або респіратора.