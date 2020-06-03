Випускники київських шкіл не складатимуть державну підсумкову атестацію документ



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Випускники київських шкіл не складатимуть державну підсумкову атестацію

2019/2020 навчальний рік має бути завершений не пізніше 1 липня 2020 року

Випускники 11 класів київських шкіл не проходитимуть державну підсумкову атестацію для здобуття повної загальної середньої освіти.

Про це йдеться у відповідному наказі Департаменту освіти та науки Київської міської державної адміністрації, що оприлюднений у середу в Facebook.

«Звільнити у 2019/2020 навчальному році від проходження державної підсумкової атестації учнів закладів освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти», - йдеться у документі.

Зазначається, що таке рішення прийнято на виконання протоколу постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

Його метою є збереження життя і здоров'я учнів та вчителів і запобігання поширенню коронавірусу.

У документі йдеться також про те, що 2019/2020 навчальний рік має бути завершений не пізніше 1 липня 2020 року.

Водночас у наказі уточнюється, що для вступу до вищих навчальних закладів обов'язковим є проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

Як повідомлялося раніше, столична влада пропонує скасувати ЗНО для випускників, що не планують вступати до вищих навчальних закладів. За словами в. о. першого заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, головною метою цього рішення є запобігання спалаху пандемії у Києві.