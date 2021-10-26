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    У містечку на Київщині почалося будівництво басейну

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    Будівництво басейну в Кагарлику планують завершити у 2022 році - У містечку на Київщині почалося будівництво басейну
    Будівництво басейну в Кагарлику планують завершити у 2022 році
    Фото з відкритих джерел

    Загальна кошторисна вартість будівництва басейну складає понад 127 млн грн

    У місті Кагарлик Київської області стартували роботи з будівництва басейну. Завершити проєкт планують у 2022 році. Про це повідомив очільник Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, інформує пресслужба ОДА.

    «Розвиток спортивної Київщини є для нас одним із пріоритетних напрямків. Працюємо над тим, щоб створювати якісні спортивні локації всією територією регіону. У Кагарлику, наприклад, почали споруджувати басейн. Роботи там розпочалися лише нещодавно, завершити їх плануємо в наступному році», – сказав Володін.

    Загальна кошторисна вартість проєкту складає понад 127 млн грн. Зведення басейну триває в рамках програми «Велике будівництво».

    Зазначимо, що паралельно роботи над реконструкцією басейну проходять зараз і в Славутичі. Там загальна будівельна готовність об’єкта вже досягла майже 70%. Реалізувати проєкт мають уже до кінця цього року.

    Як повідомлялося, 24 серпня в Бучі на Київщині відбулось офіційне відкриття сучасної Академії спорту.

    Загальна вартість будівництва центру складає 111,5 млн грн.

    Також на території Київської області планують «з нуля» звести Національну навчально-тренувальну базу збірних команд України з футболу. Об’єкт планують розташувати в селі Княжичі Броварського району.

    Теги: водні види спорту будівництво Київщина басейн
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    У містечку на Київщині почалося будівництво басейну