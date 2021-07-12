Настільні ігри під водою. У Дубаї відкрили унікальний басейн (фото)

у кожному його куточку

У басейні є 56 робочих камер для безпеки дайверів у кожному його куточку

Дайвери зможуть побачити затоплені будинки та пограти у настільні ігри

У столиці ОАЕ Дубаї відкрили найглибший у світі басейн для дайвінгу. Його глибина сягає 60 метрів. Про це інформує CNN.

Басейн належить до нового атракціону Deep Dive Dubai.

Відомо, що для заповнення басейну знадобилося чотирнадцять мільйонів літрів прісної води.

Дайвери зможуть побачити затоплені будинки та пограти у настільні ігри. У басейні облаштували підводну студію.

Наразі сюди не допускають без спеціальної перепустки, але протягом року обіцяють відкрити басейн для широкої публіки.

У басейні є 56 робочих камер для безпеки дайверів у кожному його куточку.

Раніше рекорд найбільш глибоководного басейну належав басейну Deepspot, що у Польщі, глибина якого сягає 45 метрів.

Додамо, що проєктом Генерального плану Києва передбачено спорудження Центру олімпійської підготовки з водних видів спорту – водноспортивного стадіону на Трухановому острові, водного стадіону в затоці Оболонь, а також Київської міської спортивної та реабілітаційно-оздоровчої бази олімпійської та параолімпійської підготовки.

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