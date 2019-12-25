У МВС визнали, що у Києві не вистачає поліцейських через низькі зарплати



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Заступник глави МВС впевнений, що нестача поліцейських у столиці пов'язана з низькими зарплатами, які складають трохи більше 12 тисяч гривень

З урахуванням тих, хто на лікарняному або у відпустці, у Києві немає половини поліцейських

Кадровий склад патрульної поліції Києва не укомплектований на 34%. Про це у вівторок заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«У нас сьогодні недокомплект у Київській патрульній поліції на 34%. З двої тисяч патрульних поліцейських 34% немає. З урахуванням тих, хто на лікарняному або у відпустці, немає половини поліцейських», - сказав Геращенко під час спілкування на мітингу з велосипедистами, які прийшли до МВС звернути увагу міністерства на відсутність безпеки на дорогах у зв'язку з нещодавньою загибеллю двох велосипедистів на Брест-Литовському шосе.

При цьому Геращенко пояснив, чому склалася така ситуація з кадрами.

«Патрульні поліцейські, яких ми навчаємо і хочемо, щоб вони працювали добре, отримують зарплату 12 тисяч 400 гривень. Зарплата водія маршрутки - 17-18 тис. грн ... І тому багато патрульних поліцейських, яким не дуже просто працюється, вони не хочуть так працювати», - заявив Геращенко.

Заступник міністра додав, що в МВС сподіваються на перевиконання бюджету в 2020 році, що дозволить підвищити зарплату правоохоронців.

Як відомо, після смертельної ДТП велосипедисти Києва висунули вимоги до МВС.

Нагадаємо, що 21 грудня на Брест-Литовському шосе сталася ДТП за участю автомобіля Сhevrolet та двох велосипедистів. Від отриманих травм двоє велосипедистів (чоловік та жінка) загинули на місці.

За попередньою інформацією поліції, водій автомобілю Сhevrolet перевищив безпечну швидкість і скоїв наїзд на велосипедистів, які рухалися у попутному напрямку. Водія авто поліцейські затримали на місці у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Як зазначили у столичній поліції, за фактом події слідчі розпочали кримінальне провадження, а у подальшому оголосили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.

Джерело: УНІАН