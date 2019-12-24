На трасі під Києвом перекинулася вантажівка (фото)



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У ДТП постраждалих немає Фото: Патрульна поліція Київської області

Водій вантажівки відбувся стресом

Сьогодні, 24 грудня, близько 10-ї години на 121 км автодороги Київ-Харків-Довжанський сталося перекидання вантажного автомобіля DAF.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Обійшлося без потерпілих. Водій вантажівки відбувся стресом.

Рух трасою ускладнено. Наразі патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху на місці події та здійснюють регулювання транспорту.

Минулої доби на автошляхах Київської області сталося 4 ДТП із потерпілими, для одного чоловіка вчорашня автопригода закінчилася фатально. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

23 грудня ввечері на автодорозі Київ-Чернігів поблизу с. Скибин під колесами автівки загинув невстановлений чоловік віком 60-65 років. Попередньо, він переходив проїжджу частину у невстановленому місці.

До того ж, вчора двоє пішоходів отримали травми переходячи по «зебрі». Автопригоди сталися у м. Боярка та в м. Обухів. Обох постраждалих доставили до лікарні.

Також в м. Бориспіль місцевий житель на авто скоїв зіткнення із легковиком, пасажирка якого отримала перелом ключиці.

За всіма фактами правоохоронці області порушили кримінальні провадження.