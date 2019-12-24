Після смертельної ДТП велосипедисти Києва висунули вимоги до МВС



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На Брест-Литовському шосе автомобіль збив на смерть двох велосипедистів Фото: Поліція Києва

Столична влада підтримує велогромадськість та її вимоги

Сектор розвитку веломережі Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації підтримує велогромадськість та її вимоги до Міністерства внутрішніх справ України. Зокрема, щодо справедливого розслідування ДТП за участю велосипедистів та вжиття заходів із їхнього попередження.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Активісти наполягають на фото- та відеофіксації, контролі дотримання швидкісного режиму в межах міста – 50 км/год, а також на забороні обгону транспортних засобів із правої сторони.

Окрім того, велогромадськість вимагає створення механізму екстрених першочергових заходів підвищення безпеки на місцях концентрації ДТП, забезпечення інформування та навчання із метою підвищення знань учасників руху та школярів про Правила дорожнього руху.

Нагадаємо, що 21 грудня на Брест-Литовському шосе сталася ДТП за участю автомобіля Сhevrolet та двох велосипедистів. Від отриманих травм двоє велосипедистів (чоловік та жінка) загинули на місці.

За попередньою інформацією поліції, водій автомобілю Сhevrolet перевищив безпечну швидкість і скоїв наїзд на велосипедистів, які рухалися у попутному напрямку. Водія авто поліцейські затримали на місці у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Як зазначили у столичній поліції, за фактом події слідчі розпочали кримінальне провадження, а у подальшому оголосили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.