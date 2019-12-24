На Київщині дівчина через ревнощі встромила ніж у груди співмешканцю (фото)



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Кухонний ніж став знаряддям вбивства Фото: Нацполіція

Сварка, що закінчилась трагічно, виникла між молодою парою під час розпивання алкогольних напоїв

У селі Насташка, що на Рокитнянщині Київської області, молодиця напідпитку через ревнощі схопила кухонний ніж і завдала ним удар у груди своєму співмешканцю. Про злочин до поліції повідомив фельдшер швидкої допомоги, яку викликала господиня.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Рокитнянського відділення поліції. Там, у помешканні, поліцейські затримали зловмисницю у порядку ст. 208 КПК України. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Наразі 20-річна молода жінка знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

На місці правопорушення працівники поліції також вилучили знаряддя злочину – кухонний ніж зі слідами бурого кольору.

Тіло 23-річного чоловіка направлено на проведення експертизи для встановлення причини смерті.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри затриманій молодиці. Міру запобіжного заходу на час тривання досудового слідства для неї обере суд.