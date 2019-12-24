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    На Київщині дівчина через ревнощі встромила ніж у груди співмешканцю (фото)

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    Кухонний ніж став знаряддям вбивства - На Київщині дівчина через ревнощі встромила ніж у груди співмешканцю (фото)
    Кухонний ніж став знаряддям вбивства
    Фото: Нацполіція

    Сварка, що закінчилась трагічно, виникла між молодою парою під час розпивання алкогольних напоїв

    У селі Насташка, що на Рокитнянщині Київської області, молодиця напідпитку через ревнощі схопила кухонний ніж і завдала ним удар у груди своєму співмешканцю. Про злочин до поліції повідомив фельдшер швидкої допомоги, яку викликала господиня.  

    На місце події прибула слідчо-оперативна група Рокитнянського відділення поліції. Там, у помешканні, поліцейські затримали зловмисницю у порядку ст. 208 КПК України. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Наразі 20-річна молода жінка знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

    На місці правопорушення працівники поліції також вилучили знаряддя злочину – кухонний ніж зі слідами бурого кольору.

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    На Київщині дівчина через ревнощі встромила ніж у груди співмешканцю (фото)
    На Київщині дівчина через ревнощі встромила ніж у груди співмешканцю (фото)

    Тіло 23-річного чоловіка направлено на проведення експертизи для встановлення причини смерті.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.  115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри затриманій молодиці. Міру запобіжного заходу на час тривання досудового слідства для неї обере суд.

    Національна поліція України кримінал вбивство Київщина жінка чоловік злочин
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