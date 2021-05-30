Через негоду у трьох областях без світла залишилося понад 30 населених пунктів

На ранок 30 травня внаслідок ускладнення погодних умов залишаються без електропостачання 34 населені пункти

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго

В Україні станом на ранок 30 травня внаслідок ускладнення погодних умов (вітер, гроза) залишаються без електропостачання 34 населені пункти у трьох областях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Станом на 07:00 30 травня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 34 населені пункти у трьох областях, а саме: Дніпропетровська – 17, Запорізька – 10 та Донецька – 7», – йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

До слова, окупований Сімферополь пішов під воду після зливи.

Нагадаємо, що синоптики попереджали про сильні зливи, які мали пройти у суботу по всій території України.

Напередодні ввечері на Київ обрушилася епічна гроза: блискавки, грім і дощ (фото, відео).

Як повідомлялося, у неділю, 30 травня, у більшості областей України очікуються дощі, повітря вдень прогріється до 20°, на півдні та сході – до 26°. Найтепліше у неділю буде на півдні та сході.

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