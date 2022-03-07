  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Військові запобігли авіадару по Києву: збито два літаки окупантів

    Військові запобігли авіадару по Києву: збито два літаки окупантів

    Збито ворожий літак над Києвом і ще один на околиці столиці

    У понеділок, 7 березня, о 20:30 сили Протиповітряної оборони ЗС України збили над Києвом російський літак. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

    Крім того, о 21:10 в околицях міста у повітряному бою був збитий другий ворожий літак.

    Раніше повідомлялося, що втрати російських окупантів становлять вже становлять понад 11 тис. осіб, знищено більше 2 тис. одиниць ворожого озброєння і військової техніки, зокрема 46 літаків і 68 гелікоптерів. Увечері 7 березня Генштаб ЗСУ повідомив про ще один збитий ворожий літак

    У Харкові в ніч на 7 березня українські військові затримали пілота російського винищувача, який обстрілював міста Ізюм та Балаклія Харківської області.

    За даними Генштабу ЗСУ, найближчим часом очікується активізація авіаційних ударів із боку окупантів.

    Читайте також: Підполковник окупантів розповів, хто давав накази бомбити українські міста (відео)
    Теги: Росія окупанти Київ війна літак військові #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Військові запобігли авіадару по Києву: збито два літаки окупантів