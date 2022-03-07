Військові запобігли авіадару по Києву: збито два літаки окупантів

Збито ворожий літак над Києвом і ще один на околиці столиці

У понеділок, 7 березня, о 20:30 сили Протиповітряної оборони ЗС України збили над Києвом російський літак. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Крім того, о 21:10 в околицях міста у повітряному бою був збитий другий ворожий літак.

Раніше повідомлялося, що втрати російських окупантів становлять вже становлять понад 11 тис. осіб, знищено більше 2 тис. одиниць ворожого озброєння і військової техніки, зокрема 46 літаків і 68 гелікоптерів. Увечері 7 березня Генштаб ЗСУ повідомив про ще один збитий ворожий літак

У Харкові в ніч на 7 березня українські військові затримали пілота російського винищувача, який обстрілював міста Ізюм та Балаклія Харківської області.

За даними Генштабу ЗСУ, найближчим часом очікується активізація авіаційних ударів із боку окупантів.