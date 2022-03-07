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    Події в Україні

    Військові збили ще один російський літак (відео)

    Українські захисники нищать літаки ворога - Військові збили ще один російський літак (відео)
    Українські захисники нищать літаки ворога

    Протиповітряна оборона вже збила майже пів сотні ворожих літаків

    Українські військові збили ще один літак російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

    «Справжня бойова робота протиповітряної оборони держави. Ще один російський літак зустрівся з українською землею», - йдеться в повідомленні.

    Генштаб надав відео, як військові збивають ворожий літак.

    Раніше повідомлялося, що втрати російських окупантів становлять вже становлять понад 11 тис. осіб, знищено більше 2 тис. одиниць ворожого озброєння і військової техніки, зокрема 46 літаків і 68 гелікоптерів.

    У Харкові в ніч на 7 березня українські військові затримали пілота російського винищувача, який обстрілював міста Ізюм та Балаклія Харківської області

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    Теги: Росія війна Генштаб літак військові #stoprussia
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    Військові збили ще один російський літак (відео)