У Києві закидали камінням автобуси із футбольними вболівальниками



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У Києві закидали камінням автобуси із футбольними вболівальниками Фото: Поліція Києва / Facebook

У Києві парубки закидали камінням автобуси із футбольними вболівальниками

Увечері 24 жовтня київське «Динамо» зіграло на стадіоні «Олімпійський» у столиці внічию з данським «Копенгагеном» в матчі 3-го туру групової стадії Ліги Європи - 1:1.

А коли автобуси везли футбольних вболівальників, то агресивні парубки закидали їх камінням.

Інцидент стався на вулиці Великій Васильківській, повідомив відділ комунікації поліції Києва.

«За викликом негайно виїхали наряди поліції та слідчо-оперативна група Печерського управління поліції. Під час огляду місця події правоохоронці зафіксували пошкодження вікон у трьох автобусах. Потерпілих немає.

Неподалік місця події поліцейські затримали 5 осіб. Їх запросили до районного управління для з'ясування обставин та їхньої причетності до протиправних дій. Інші учасники встановлюються», - повідомили в поліції.

Слідчий відділ Печерського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Чи перевозили автобуси вболівальників-іноземців, невідомо.