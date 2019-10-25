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    У Києві закидали камінням автобуси із футбольними вболівальниками

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    У Києві закидали камінням автобуси із футбольними вболівальниками - У Києві закидали камінням автобуси із футбольними вболівальниками
    У Києві закидали камінням автобуси із футбольними вболівальниками
    Фото: Поліція Києва / Facebook

    У Києві парубки закидали камінням автобуси із футбольними вболівальниками

    Увечері 24 жовтня київське «Динамо» зіграло на стадіоні «Олімпійський» у столиці внічию з данським «Копенгагеном» в матчі 3-го туру групової стадії Ліги Європи - 1:1.

    А коли автобуси везли футбольних вболівальників, то агресивні парубки закидали їх камінням.

    Інцидент стався на вулиці Великій Васильківській, повідомив відділ комунікації поліції Києва.

    «За викликом негайно виїхали наряди поліції та слідчо-оперативна група Печерського управління поліції. Під час огляду місця події правоохоронці зафіксували пошкодження вікон у трьох автобусах. Потерпілих немає.

    Неподалік місця події поліцейські затримали 5 осіб. Їх запросили до районного управління для з'ясування обставин та їхньої причетності до протиправних дій. Інші учасники встановлюються», - повідомили в поліції.

    Слідчий відділ Печерського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

    Чи перевозили автобуси вболівальників-іноземців, невідомо. 

    Національна поліція України Київ бійка
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