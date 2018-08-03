У нового начальника управління спорту КМДА знайшли бізнес у Росії



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Фото: Facebook Вадим Гутцайт

Вадим Гутцайт є співвласником російської компанії

Новопризначений начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту КМДА Вадим Гутцайт є співвласником компанії «Альтаир» у російському місті Лобня, розташованого в 15 км від Москви. Про це пише Філіп Альїд, який був одним із кандидатів на цю посаду.

Альїд виклав виписки з російських реєстрів ООО «Альтаир» за посиланням.

З них випливає, що власниками компанії, крім Гутцайта, є також російський фехтувальник, підполковник збройних сил російської армії Станіслав Поздняков і російський фехтувальник, полковник збройних сил російської армії Ільгар Мамедов.

У КВЕДах підприємства згадуються торгівля автомобільними деталями, продаж моторного палива, прибирання і чистка транспортних засобів, діяльність ресторанів, кафе і барів тощо. За пошуком у Google можна знайти автомийку компанії «Альтаир» під назвою «Чемпіон», розташовану в місті Лобня на Букінському шосе, 33Д.

У декларації Гутцайта про цей бізнес не згадується.

Фінальний етап конкурсу на посаду директора Депаратменту молоді і спорту КМДА відбувся 11 червня. У ньому брали участь троє кандидатів, зокрема Філіп Альїд та олімпійський чемпіон Вадим Гутцайт. Останнього оголосили переможцем.

Альїд надіслав запит на отримання копій відповідей кандидатів і виявив у тексті Гутцайта ознаки плагіату. Він стверджує, що текст відповіді було написано не під час тестування.

13 липня відбувалося засідання комісії з питань протидії корупції, на якій Гутцайт заявив, що «працював над тим і вивчав цю роботу і мені сподобалось це і я писав від себе».

Джерело: Хмарочос