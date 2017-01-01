У новорічну ніч метро та наземний транспорт у столиці працюватимуть довше

Останній заїзд наземного транспорту відбуватиметься о 4-5 годині ранку

У новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня роботу столичного метрополітену та наземного пасажирського транспорту буде подовжено на 3 години. Про це повідомив під час брифінгу директор Департаменту транспортної інфраструктури Сергій Симонов, інформує прес-служба Київська міська державна адміністрація. «Таким чином, останній заїзд наземного



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Останній заїзд наземного транспорту відбуватиметься о 4-5 годині ранку

У новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня роботу столичного метрополітену та наземного пасажирського транспорту буде подовжено на 3 години. Про це повідомив під час брифінгу директор Департаменту транспортної інфраструктури Сергій Симонов, інформує прес-служба Київська міська державна адміністрація.

«Таким чином, останній заїзд наземного транспорту відбуватиметься о 4-5 годині ранку, тому можна говорити про майже цілодобовий режим роботи наземного пасажирського транспорту в новорічну ніч. Фунікулер також працюватиме цілодобово», – сказав Сергій Симонов.

Він також нагадав, що у зв’язку з проведенням новорічно-різдвяних заходів на Софійській площі та Володимирському проїзді буде обмежено рух транспорту. А в роботу наземного громадського транспорту буде внесено зміни.

Так, рух транспорту буде обмежено вздовж Володимирського проїзду – від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Михайлівської площі та на вул. Володимирській – від Рильського провулку до Володимирського проїзду.

А у новорічну ніч з 20:00 31 січня до 3:00 1 січня, 1 січня з 14:00 до 21:00 та 7 січня з 12:00 до 15:00 буде заборонено рух всіх видів транспорту вздовж Володимирського проїзду від вул. Малої Житомирської до Михайлівської площі.

Зазначимо, на час проведення святкових заходів рух тролейбусних маршрутів № 6, № 16 та № 18 було змінено.

Тролейбусний маршрут № 6 буде курсувати так: вул. Юрія Кондратюка – просп. Маршала Рокоссовського – вул. Полярна – вул. Вишгородська – вул. Кирилівська – Подільський узвіз – вул. Овруцька – вул. Герцена – вул. Мельникова – станція метро «Лук’янівська». І у зворотному напрямку.

Тролейбусний маршрут № 16 курсуватиме: вул. Щусєва – вул. Ризька – вул. Дорогожицька – вул. Мельникова – вул. Січових стрільців – вул. В’ячеслава Чорновола – просп. Повітрофлотський. Так само у зворотному напрямку.

Тролейбусний маршрут № 18: вул. Сошенка – вул. Вишгородська – вул. Кирилівська – Подільський узвіз – вул. Овруцька – вул. Герцена – вул. Мельникова – вул. Січових стрільців – вул. В’ячеслава Чорновола – просп. Повітрофлотський. У зворотному напрямку за цією ж схемою.

Автобусні маршрути № 24 та № 114 на час проведення заходів на Михайлівській, Софійській площах і Володимирському проїзді курсуватимуть за схемою руху робочого дня.