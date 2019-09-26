Кличко відкрив другу чергу оновленого парку «Перемога»



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Мер Києва Віталій Кличко Фото: kiev.klichko.org

У парку облаштували сучасні дитячі майданчики, зокрема, спортивно-ігровий комплекс з гумовим покриттям, встановили міні-батути, гойдалки, канатний комплекс

Мер Києва Віталій Кличко відкрив після капітіального ремонту другу чергу парку «Перемога», що в Дніпровському районі столиці. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Віталія Кличка.

«Київ - одне з найзеленіших міст Європи. Але донедавна більшість наших парків були занедбаними, без належної інфраструктури. Тому сьогодні ми робимо все, щоб створити такі зони відпочинку, де людям приємно і комфортно відпочивати. Ми продовжуємо роботи з оновлення наших парків та скверів. І сьогодні приймаємо роботи, здійснені в рамках другої черги в парку “Перемога, - сказав Кличко. - Парк дуже популярний серед киян, сюди йдуть і їдуть відпочивати не тільки мешканці Дніпровського району. У вихідні парк відвідує понад 10 тисяч людей», - додав він.

Мер нагадав, що першу чергу оновленого парку відкрили в червні минулого року.

В частині парку, яку презентували сьогодні, облаштували доріжки з ФЕМу, асфальтне покриття для заїзду технологічного транспорту, здійснили озеленення, зокрема, висадили живу огорожу із кущів, встановили новенькі лави та урни для сміття, нові опори для освітлення.

Також у парку тепер є нова громадська вбиральня, будинок садівника та приміщення для муніципальної охорони.

Облаштували й сучасні дитячі майданчики, зокрема, спортивно-ігровий комплекс з гумовим покриттям, встановили міні-батути, гойдалки, канатний комплекс.

Є тепер у парку «Перемога» і цікаві арт-об’єкти та локації: оглядовий майданчик на березі озера, «залізні дерева» у тихій зоні парку - три дерева заввишки 5 метрів, обвиті живими ліанами, «парасолька» з позначенням визначних міст світу та відстанню до них, «лави-літери» заввишки понад 2 м та протяжністю 24 м, які утворюють назву парку «Перемога»; «хрестики-нулики» - дерев’яні рухомі кубики розміром 50*50 см, «зелений ведмідь» - фігура, обтягнута штучним газоном заввишки понад 3 метри.

Наразі тривають роботи з влаштування освітлення другої черги парку. Їх планують завершити до кінця року.

Площа парку, де вже зробили капітальний ремонт, - 25 га. Загальна площа парку - 65 га.

Загалом у Києві цього року здійснили ремонтні роботи на 31 об’єкті: в парках, скверах, паркових зонах, зелених зонах на площах.

«Сьогодні триває облаштування і незабаром ми відкриємо третю чергу відомого столичного парку «Наталка». Триває і реконструкція та благоустрій парку «Совки». Це будуть сучасні і комфортні зони відпочинку в Києві»,- наголосив Віталій Кличко.