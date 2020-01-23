У Києві з’являться ще 12 нових зелених зон (список)



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По три сквери може з'явитися у Голосіївському і Шевченківському районах

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики депутати підтримали проєкти створення 12 зелених зон у різних районах столиці. Найбільше скверів – по три – може невдовзі з’явитися у Шевченківському та Голосіївському районах Києва.

Зокрема планується облаштувати зелені зони за такими адресами:

Шевченківський район:

на вул. Багговутівській, 4;

на вул. Лук'янівській, 5;

на перетині вул. Степана Руданського та вул. Української;

Голосіївський район:

на вул. Антоновича від будинку № 1 до будинку № 25;

на вул. Жилянській, 72;

на перетині вул. Антоновича та вул. Лабораторної

Солом'янський район:

зона між вулицями Максима Кривоноса, 7, 11 та вул. Братів Зерових, 4/6;

на вул. Солом'янській, 37, вул. Волгоградській, 29-А.

Печерський район:

на вул. І. Брановицького, 7А.

Подільський район:

між будинками № 5 – 7-Б на просп. Георгія Гонгадзе.

Дарницький район:

між будинками № 5 та № 7 на вул. Лариси Руденко та буд. № 28-В на просп. Миколи Бажана.

Деснянський район:

на бул. Вигуровському в 9 мкр. ж/м Вигурівщина – Троєщина.

«Ці території – те, без чого не можна уявити екологічно свідоме місто, що живе за принципами сталого розвитку. Тому рішення про створення нових «зелених» об'єктів – не просто важливе, воно очевидне та невідворотнє, воно – для кращого життя киян», - наголосив голова постійної комісії Київради з екологічної політики Костянтин Яловий.

Відповідні проекти рішень мають розглянути на пленарному засіданні Київради.