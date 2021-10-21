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    На Київщині поліція виявила в «Таврії» три мішки конопель (фото)

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    Чоловіки перевозили коноплі вночі - На Київщині поліція виявила в «Таврії» три мішки конопель (фото)
    Чоловіки перевозили коноплі вночі
    Фото: Нацполіція

    Молодики мали намір перевозити рослини конопель до Києва для власного вживання

    У ніч на 21 жовтня за порушення правил дорожнього руху працівники сектору реагування патрульної поліції Володарки у селі Косівка зупинили автомобіль «ЗАЗ-110206» під керуванням 34-річного водія. Крім водія в автомобілі знаходились двоє його товаришів 26-ти та 33 років. Під час огляду поліцейські виявили в автомобілі мішки з рослинами конопель та одразу викликали на місце слідчо-оперативну групу. В салоні та у багажнику автівки працівники поліції вилучили три мішки з нарковмісним зіллям. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    В подальшому слідчі з'ясували, що мішки з коноплями чоловіки перевозили до помешкання, яке вони тимчасово винаймали. По приїзду у будинку співробітники поліції виявили четвертого фігуранта. Ним виявився 34-річний киянин, який чекав на приїзд своїх друзів.

    Поліцейські провели у приміщенні невідкладний обшук та вилучили ще два мішки підсушеної рослини конопель, пристрій для вживання наркозілля, рукавиці, пристрій для подрібнення та сито. З'ясувалось, що друзі дитинства, які проживають у Києві, мали намір перевозити рослини конопель до Києва для власного вживання.

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    На Київщині поліція виявила в «Таврії» три мішки конопель (фото)
    На Київщині поліція виявила в «Таврії» три мішки конопель (фото)
    На Київщині поліція виявила в «Таврії» три мішки конопель (фото)
    На Київщині поліція виявила в «Таврії» три мішки конопель (фото)

    Правоохоронці направили автомобіль на майданчик тимчасового тримання транспортних засобів, а все вилучене – на проведення відповідної експертизи.

    Всіх учасників правоохоронці затримали за ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Слідчі за погодженням з Володарським відділом Білоцерківської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовини або їх аналогів без мети збуту, вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення затриманим підозри.

    Теги: Національна поліція України кримінал Київщина наркотики автомобіль розслідування
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    На Київщині поліція виявила в «Таврії» три мішки конопель (фото)