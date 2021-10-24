У Колумбії затримали найвідомішого наркобарона

У спецоперації із затримання Дайро Антоніо Усуги брали участь 500 поліцейських та 22 гелікоптерів

Влада Колумбії повідомила про затримання найбільш розшукуваного наркобарона країни Дайро Антоніо Усуги, відомого на прізвисько Отоніель, передає DW.

Ватажка злочинного угруповання Clan del Golfo було затримано у лісистій місцевості неподалік від кордону з Панамою на північному заході Колумбії.

У спецоперації із затримання Усуги, який понад 10 років переховувався від влади, брало участь близько 500 поліцейських та 22 гелікоптерів. Одного поліцейського під час операції було вбито.

«Це найзначніший удар по наркоторгівлі в нашій країні в цьому столітті», – заявив президент Колумбії Іван Дуке у відеозверненні.

За його словами, затримання Усуги можна порівняти лише з убивством силами безпеки у 1993 році відомого наркоторговця Пабло Ескобара.

Colombian armed forces captured drug kingpin Dairo Antonio Úsuga, also known as Otoniel https://t.co/dAFRl0NY6j pic.twitter.com/hnD5fLai7T — Reuters (@Reuters) October 24, 2021

Усугу показали закованим у наручники під час прямої телевізійної трансляції. Після затримання його перевезли до столиці країни Боготи, де утримуватимуть за посилених заходів безпеки.

50-річний Усуга в минулому брав участь у бойових діях проти колумбійського уряду у складі ліворадикального повстанського угруповання «Армія національного звільнення» (ELN), а потім перейшов до праворадикального воєнізованого угруповання «Об'єднані сили самооборони Колумбії» (AUC).

Він очолив Clan del Golfo у 2012 році після вбивства силами безпеки його брата Хуана де Діоза. За його затримання Сполучені Штати Америки пропонували винагороду у розмірі $5 млн. У США ще у 2009 році проти Усуги було висунуто обвинувачення у скоєнні злочинів, країною було розпочато процедуру екстрадиції наркобарона.

За даними колумбійської поліції, Усуга останнім часом переховувався у джунглях у регіоні Ураба, звідки він родом. Він не використовував мобільний телефон, а для управління підконтрольною йому кримінальною імперією використовував кур'єрів. Усуга завжди спав просто неба і ніколи не наближався близько до населених пунктів.

За даними поліції, очолюване Усугою злочинне угруповання здійснювало свою діяльність у щонайменше 300 населених пунктах країни. Серед іншого, воно організовувало наркотрафік до Центральної Америки та США.

Нагадаємо, Служба безпеки України нейтралізувала міжрегіональне наркоугруповання, яке спеціалізувалося на виготовленні та збуті психотропів. Зловмисники реалізовували оптові партії заборонених речовин на території Києва та Київської області.