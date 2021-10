У Колумбії затримали найвідомішого наркобарона

Влада Колумбії повідомила про затримання найбільш розшукуваного наркобарона країни Дайро Антоніо Усуги, відомого на прізвисько Отоніель, передає DW.

Ватажка злочинного угруповання Clan del Golfo було затримано у лісистій місцевості неподалік від кордону з Панамою на північному заході Колумбії.

У спецоперації із затримання Усуги, який понад 10 років переховувався від влади, брало участь близько 500 поліцейських та 22 гелікоптерів. Одного поліцейського під час операції було вбито.

«Це найзначніший удар по наркоторгівлі в нашій країні в цьому столітті», – заявив президент Колумбії Іван Дуке у відеозверненні.

За його словами, затримання Усуги можна порівняти лише з убивством силами безпеки у 1993 році відомого наркоторговця Пабло Ескобара.

