У Подільському районі реконструюють школу
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Спеціалізованій школі № 114 дадуть друге життя
У Подільському районі на вул. Кирилівській, 87/89 реконструюють будівлю спеціалізованої школи № 114. Відповідний проект затверджено розпорядженням КМДА, повідомляє «Главком».
Проект затверджено, враховуючи експертний звіт державного підприємства «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи». Замовником зазначених робіт визначено КП «Спецжитлофонд».
Реконструкція чотирьохповерхової школи, розрахованої на 480 учнів, здійснюватиметься бюджетним коштом. Загальна кошторисна вартість відповідно експертного звіту становить 104913,539 тис. грн. Реконструкцію закладу передбачено здійснити протягом 14 місяців.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у столиці побудують два бюветних комплекси.