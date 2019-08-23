У поліції Києва розгорнули п’ятиметровий синьо-жовтий стяг (фото, відео)



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Святкові заходи відбулися на території столичного управління поліції Фото: Нацполіція

Діти працівників поліції організували святковий виступ

Сьогодні, 23 серпня, з нагоди Дня Державного прапора України у столичній поліції відбулися святкові заходи.

«Державний прапор – особливий символ України. Під синьо-жовтим стягом ми захищаємо нашу державу, з гордістю носимо його на форменому одязі. Але найголовніше – аби прапор, як символ любові до України, був у серці кожного її громадянина! Сьогодні ми розгорнули прапор заради Батьківщини, заради миру, заради дітей», - наголосив під час вітального слова начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Особливим подарунком до свята став виступ діток працівників поліції Києва у поліцейських одностроях.

Нагадаємо, на Софійській площі в Києві в п’ятницю, 23 серпня, пройшла святкова церемонія до Дня державного прапора за участю президента України Володимира Зеленського.

Віталій Кличко урочисто підняв прапор біля Київської міської ради. Також, за традицією, в День Державного прапора мер столиці урочисто вручив 20 юним киянам паспорти громадян України.

Напередодні Зеленський запропонував українцям взяти участь у флешмобі, присвяченому Дню прапора.

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