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    У поліції Києва розгорнули п’ятиметровий синьо-жовтий стяг (фото, відео)

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    Святкові заходи відбулися на території столичного управління поліції - У поліції Києва розгорнули п’ятиметровий синьо-жовтий стяг (фото, відео)
    Святкові заходи відбулися на території столичного управління поліції
    Фото: Нацполіція

    Діти працівників поліції організували святковий виступ

    Сьогодні, 23 серпня, з нагоди Дня Державного прапора України у столичній поліції відбулися святкові заходи.

    «Державний прапор – особливий символ України. Під синьо-жовтим стягом ми захищаємо нашу державу, з гордістю носимо його на форменому одязі. Але найголовніше – аби прапор, як символ любові до України, був у серці кожного її громадянина! Сьогодні ми розгорнули прапор заради Батьківщини, заради миру, заради дітей», - наголосив під час вітального слова начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

    Особливим подарунком до свята став виступ діток працівників поліції Києва у поліцейських одностроях.

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    У поліції Києва розгорнули п’ятиметровий синьо-жовтий стяг (фото, відео)
    У поліції Києва розгорнули п’ятиметровий синьо-жовтий стяг (фото, відео)
    У поліції Києва розгорнули п’ятиметровий синьо-жовтий стяг (фото, відео)
    У поліції Києва розгорнули п’ятиметровий синьо-жовтий стяг (фото, відео)

    Нагадаємо, на Софійській площі в Києві в п’ятницю, 23 серпня, пройшла святкова церемонія до Дня державного прапора за участю президента України Володимира Зеленського.

    Віталій Кличко урочисто підняв прапор біля Київської міської ради. Також, за традицією, в День Державного прапора мер столиці урочисто вручив 20 юним киянам паспорти громадян України. 

    Напередодні Зеленський запропонував українцям взяти участь у флешмобі, присвяченому Дню прапора.

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